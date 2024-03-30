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Общество

Межрегиональный фестиваль искусств имени Хачатуряна пройдет в Нижнем Новгороде

11 апреля 2024 12:15  [46] Общество

Межрегиональный фестиваль искусств имени А.И. Хачатуряна пройдет в Нижнем Новгороде 27 апреля.

Как сообщает департамент культуры администрации города.а, в нем примут участие около 2,5 тысяч музыкантов, художников и музыковедов со всей России, часть из которых станут участниками в режиме участие онлайн. Всего на фестиваль поступило более тысячи заявок от солистов и творческих коллективов из 67 субъектов страны.

Организатором музыкального праздника является "Детская школа искусств имени А.И. Хачатуряна", которая стала обладателем гранта Президентского фонда культурных инициатив.

В фестивале представлены три конкурсных номинации: "Музыкальное исполнительство", "Изобразительное искусство" и "Мультимедийная работа" в четырех возрастных группах: "Младшая", "Старшая", "Молодежная" ,"Профессионал".

Экспертное жюри определит 15 призеров среди учащихся и преподавателей музыкальных школ, школ искусств,  студентов и преподавателей музыкальных и художественных училищ (колледжей), а также студентов и преподавателей консерваторий, педагогических университетов.

Помимо конкурсных прослушиваний солистов, ансамблей, хоров и оркестров, в рамках фестиваля пройдет выставка художественных работ, показ мультимедийных работ на тему "Творчество и музыкальный язык А.И. Хачатуряна". Кроме тоге, будут организованы мастер-классы.

Напомним, ранее сообщалось, что народные артисты России Александр Балуев, Сергей Никоненко и Ирина Муравьева посетят кинофестиваль "Кстокино".

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Теги:
Искусство Фестиваль
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