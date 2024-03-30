Межрегиональный фестиваль искусств имени Хачатуряна пройдет в Нижнем Новгороде

Межрегиональный фестиваль искусств имени А.И. Хачатуряна пройдет в Нижнем Новгороде 27 апреля.
Как сообщает департамент культуры администрации города.а, в нем примут участие около 2,5 тысяч музыкантов, художников и музыковедов со всей России, часть из которых станут участниками в режиме участие онлайн. Всего на фестиваль поступило более тысячи заявок от солистов и творческих коллективов из 67 субъектов страны.
Организатором музыкального праздника является "Детская школа искусств имени А.И. Хачатуряна", которая стала обладателем гранта Президентского фонда культурных инициатив.
В фестивале представлены три конкурсных номинации: "Музыкальное исполнительство", "Изобразительное искусство" и "Мультимедийная работа" в четырех возрастных группах: "Младшая", "Старшая", "Молодежная" ,"Профессионал".
Экспертное жюри определит 15 призеров среди учащихся и преподавателей музыкальных школ, школ искусств, студентов и преподавателей музыкальных и художественных училищ (колледжей), а также студентов и преподавателей консерваторий, педагогических университетов.
Помимо конкурсных прослушиваний солистов, ансамблей, хоров и оркестров, в рамках фестиваля пройдет выставка художественных работ, показ мультимедийных работ на тему "Творчество и музыкальный язык А.И. Хачатуряна". Кроме тоге, будут организованы мастер-классы.
Напомним, ранее сообщалось, что народные артисты России Александр Балуев, Сергей Никоненко и Ирина Муравьева посетят кинофестиваль "Кстокино".
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