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Общество

Приём заявок на "Зеленую премию" стартует 17 апреля

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Фото: РЭО

17 апреля Российский экологический оператор откроет регистрацию экологических проектов для участия в "Зелёной премии". Об этом сообщил телеканал "360".

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что с каждым годом число проектов-участников увеличилось в несколько раз, что показывает вовлечённость населения в экоповестку.

"Большие и малые проекты, федеральные и региональные, массовые и одиночные — мы ждем всех, ведь каждый проект — это огромный вклад в защиту природы", — подчеркнул Буцаев.

К участию приглашаются физические и юридические лица, культурные, корпоративные, общественные и образовательные организации, осуществляющие деятельность, связанную с экологическими проектами в природоохранной сфере.

Согласно информации, целью премии в 2024 году станет отбор лучших практик, инициатив, достижений и инноваций, лидеров и общественных проектов в области устойчивого развития, обращения с отходами и разумного потребления, экологического просвещения и популяризации ответственного образа жизни.

Также в этом году расширен список номинаций.

С 2022 года победители и призёры премии получают денежные призы. Подать заявку на участие можно будет на сайте проекта.

СПРАВКА:

"Зеленая премия" – конкурс, в котором отбираются лучшие экологические проекты в области популяризации осознанного потребления и правильного обращения с отходами. Премия проводится при поддержке Российского экологического оператора.

Экологические проекты, участвующие в премии, посвящены заботе об окружающей среде, формированию общественных экопривычек, развитию сферы по утилизации отходов в России и повышению осведомленности общества об экологической ситуации в стране.

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Теги:
РЭО Экология
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