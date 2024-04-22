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Общество

Полевая кухня будет работать в нижегородском зоопарке "Лимпопо" 9 Мая

02 мая 2024 14:31  [145] Общество

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" 9 Мая развернет полевую кухню и угостит посетителей солдатской кашей. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Кроме того, акции к Дню Победы пройдут в военном музее "Оружие Победы", который находится на территории зоопарка. Отмечается, что ветераны боевых действий, при предъявлении соответствующего удостоверения, смогут посетить музей бесплатно.

В музее "Оружие Победы" представлено вооружение разных лет. На выставке показано, как менялось оружие, начиная от времен Российской императорской армии и заканчивая нашими днями.

Кроме того, в экспозиции собраны военные артефакты. Это атрибутика, обмундирование, погоны, награды и разная военная техника. Также здесь можно увидеть военные трофеи времен ВОВ. Самым большим экспонатом выставки является детально воссозданная реконструкция боя Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что зоопарк "Лимпопо" перешел на продолжительный график работы.

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Теги:
9 мая Зоопарк Праздники
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