Проход на Парад Победы 9 мая в Нижнем Новгороде будет организован через три КПП Общество

9 мая в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского состоится парад, посвящённый Дню Победы. Он стартует в 10:00.

В правительстве Нижегородской области предупредили, что проход зрителей на мероприятие будет организован через три КПП: со стороны улиц Алексеевской, Варварской, Минина. Со стороны Большой Покровской прохода не будет.

На всех КПП в целях безопасности будут проходить досмотровые мероприятия. Допуск на огороженную площадку будет возможен по мере заполняемости.

Зрителей на самокатах, велосипедах и других средствах передвижения на парад не пропустят.

На центральной площади гора будут установлены медиаэкраны, на которых можно будет посмотреть трансляцию парада.

На время мероприятия вход в Нижегородский кремль будет ограничен и откроется после 12:00.

Напомним, что Парад Победы также покажут в эфире региональных телекомпаний. Ориентировочно трансляция начнётся в 9:55 на телеканалах "Волга", "ННТВ" и "Волга 24".