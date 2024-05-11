Нижегородский хоровой колледж и гимназия при Белорусской академией музыки стали партнерами Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский хоровой колледж и Республиканская гимназия-колледж при Белорусской академии музыки заключили соглашение о сотрудничестве. Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, документ был подписан в рамках международного фестиваля детско-юношеского хорового искусства "Навстречу", который впервые прошел в Нижнем Новгороде.

В фестивале "Навстречу", который прошел в стенах большого зала Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки, приняли участие хоровые коллективы из Санкт-Петербурга, Минска и Нижнего Новгорода.

В церемонии подписании документа о международном партнерстве в сфере культурной, образовательной и научной деятельности принимали участие и.о. директора Нижегородского хорового колледжа им. Л.К. Сивухина Валерий Кузнецов и директор республиканской гимназии-колледжа при Белорусской академии музыки города Минск Наталия Коротина.

Совместно с белорусскими коллегами в планах проведение в декабре текущего года Международного конкурса молодых хоровых дирижеров. Ожидается, что в нем примут участие хоровые дирижеры из Белоруссии, России и СНГ.

Отмечается, что участники хоровых коллективов побывали с экскурсией в Нижегородском кремле и посетили выставку "Я говорю с тобой из Ленинграда" в манеже.