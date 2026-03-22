Русский музей фотографии и НИУ ВШЭ договорились о совместных проектах Культура и отдых

Фото: Виктор Бугаев/ Русский музей фотографии

Русский музей фотографии и нижегородский кампус Высшей школы экономики подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере культуры, образования и просвещения. Об этом сообщили в региональном минкульте.



Соглашение предусматривает развитие студенческой научно-исследовательской деятельности в гуманитарной сфере, продвижение образовательных и исследовательских программ, а также популяризацию культурно-просветительских и выставочных проектов музея. В числе форм взаимодействия — совместные исследования, распространение их результатов, разработка образовательных программ, проведение семинаров, конференций и круглых столов, а также организация практики и стажировок для студентов.



Документ подписали директор НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Анна Бляхман и директор Русского музея фотографии Ксения Федосеева-Царицынская. Соглашение закрепляет уже сложившееся взаимодействие между учреждением культуры и вузом.



Анна Бляхман отметила, что десятилетие партнерства с музеем стало "историей создания той самой "питательной среды", в которой классическое образование встречается с историей и искусством". По ее словам, союз культуры и науки способствует развитию "гармоничной, многогранной личности", а совместные проекты — от Волжской фотографической биеннале до исследовательской работы студентов — это подтверждают.



Первую лекцию в рамках нового цикла прочитала кандидат филологических наук, доцент департамента литературы и межкультурной коммуникации НИУ ВШЭ Мария Гельфонд. Она рассказала о том, как развитие фотографии отразилось в поэзии XIX-XX веков.



Следующая встреча пройдет 8 апреля. Лекцию "Фотограф серебряного века: между литературой и фотографией (об опыте Леонида Андреева как фотографа)" (12+) прочитает старший преподаватель Алиса Мытарева. Также запланированы встречи 13 мая и 10 июня.



Ксения Федосеева-Царицынская подчеркнула, что "опыт межинституционального сотрудничества всегда очень важен". По ее словам, для музея это возможность расширить практики и переосмысление коллекции, а для студентов и преподавателей — глубже погрузиться в музейные процессы, работать с фондами и получать новый профессиональный опыт.

"Теперь мы сможем расширять наши практики", — добавила она.



Сотрудничество продолжится и в рамках параллельной программы выставки "Слияние. Выставка о совпадениях и стечениях обстоятельств" (6+), которая откроется 28 марта в НГХМ|Русское искусство.



Кроме того, 15 апреля в НИУ ВШЭ — Нижний Новгород пройдет показ литературно-музыкальной композиции "Певцы Волги" (0+), где будут представлены фотографии Волги из собрания Русского музея фотографии.



Отметим, что в январе на площадке Нижегородского художественного музея были подписаны соглашения о сотрудничестве между министерством культуры Нижегородской области, НИУ ВШЭ — Нижний Новгород и музеем. Они направлены на развитие долгосрочного партнерства в сфере культуры, науки, образования и креативных индустрий в регионе.