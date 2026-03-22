Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
22 марта 2026 10:18
Русский музей фотографии и НИУ ВШЭ договорились о совместных проектах

Фото: Виктор Бугаев/ Русский музей фотографии

Русский музей фотографии и нижегородский кампус Высшей школы экономики подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере культуры, образования и просвещения. Об этом сообщили в региональном минкульте.

Соглашение предусматривает развитие студенческой научно-исследовательской деятельности в гуманитарной сфере, продвижение образовательных и исследовательских программ, а также популяризацию культурно-просветительских и выставочных проектов музея. В числе форм взаимодействия — совместные исследования, распространение их результатов, разработка образовательных программ, проведение семинаров, конференций и круглых столов, а также организация практики и стажировок для студентов.

Документ подписали директор НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Анна Бляхман и директор Русского музея фотографии Ксения Федосеева-Царицынская. Соглашение закрепляет уже сложившееся взаимодействие между учреждением культуры и вузом.

Анна Бляхман отметила, что десятилетие партнерства с музеем стало "историей создания той самой "питательной среды", в которой классическое образование встречается с историей и искусством". По ее словам, союз культуры и науки способствует развитию "гармоничной, многогранной личности", а совместные проекты — от Волжской фотографической биеннале до исследовательской работы студентов — это подтверждают.

Первую лекцию в рамках нового цикла прочитала кандидат филологических наук, доцент департамента литературы и межкультурной коммуникации НИУ ВШЭ Мария Гельфонд. Она рассказала о том, как развитие фотографии отразилось в поэзии XIX-XX веков.

Следующая встреча пройдет 8 апреля. Лекцию "Фотограф серебряного века: между литературой и фотографией (об опыте Леонида Андреева как фотографа)" (12+) прочитает старший преподаватель Алиса Мытарева. Также запланированы встречи 13 мая и 10 июня.

Ксения Федосеева-Царицынская подчеркнула, что "опыт межинституционального сотрудничества всегда очень важен". По ее словам, для музея это возможность расширить практики и переосмысление коллекции, а для студентов и преподавателей — глубже погрузиться в музейные процессы, работать с фондами и получать новый профессиональный опыт.

"Теперь мы сможем расширять наши практики", — добавила она.

Сотрудничество продолжится и в рамках параллельной программы выставки "Слияние. Выставка о совпадениях и стечениях обстоятельств" (6+), которая откроется 28 марта в НГХМ|Русское искусство.

Кроме того, 15 апреля в НИУ ВШЭ — Нижний Новгород пройдет показ литературно-музыкальной композиции "Певцы Волги" (0+), где будут представлены фотографии Волги из собрания Русского музея фотографии.

Отметим, что в январе на площадке Нижегородского художественного музея были подписаны соглашения о сотрудничестве между министерством культуры Нижегородской области, НИУ ВШЭ — Нижний Новгород и музеем. Они направлены на развитие долгосрочного партнерства в сфере культуры, науки, образования и креативных индустрий в регионе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музеи НИУ ВШЭ Соглашение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных