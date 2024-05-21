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Заморозки до -2° прогнозируются в Нижегородской области 23-24 мая

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ГУ МЧС по Нижегородской области опубликовало предупреждение в связи с поступившим сообщением о неблагоприятном явлении погоды.

Согласно информации, в ночные и утренние часы 23 и 24 мая в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0...-2°.

Напомним, для предотвращения гибели сельхозкультур на приусадебных участках специалисты рекомендуют укрыть растения спанбондом, соломой, плёнкой, применить дымление или полив почвы.

В ведомстве напомнили о правилах пользования электронагревательных приборов: не допускать использование самодельных, неисправных электроприборов, не оставлять без присмотра включенную технику и затопленные печи.

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Теги:
Заморозки МЧС Погода
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