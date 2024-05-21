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Мошенники обманули жителя Дзержинска почти на 600 тысяч рублей

27 мая 2024 10:02  [40] Происшествия

Житель Дзержинска Нижегородской области стал жертвой мошенников и лишился почти 600 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, потерпевший 1961 года рождения получил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Аферист пояснил мужчине, что с его счета по доверенности якобы попытались снять все денежные средства.

Для сохранности сбережений мошенник порекомендовал дзержинцу перевести деньги на безопасный счет.

Потерпевший, не заподозрив подвоха, выполнил все указания злоумышленника и лишился своих накоплений.

Возбуждено дело по статье УК РФ "мошенничество", преступников ищут. Им грозит до 6 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские нашли курьеров-мошенников с ущербом на 6,5 млн рублей.

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Теги:
Мошенничество
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