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Общество

"ЛУКОЙЛ" помогает дошкольным учреждениям

19 июня 2024 15:12  [117] Общество

Фото: предоставлено ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

В кстовском детском саду № 20 "Земляничка" открылась современная спортивная площадка. Яркое пространство для активных игр появилось в дошкольном учреждении благодаря реализации проекта "Разные, но равные". Он вошел в число победителей Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" 2023 года, рассказали в пресс-службе компании.

Как отметила заведующая МБДОУ д/с № 20 Любовь Мубинова, проект особенно актуален для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, способствуя приобщению детей к занятиям физкультурой и полноценной интеграции ребят в социум, что очень помогает им в самореализации.

"Теперь мы можем проводить игры, соревнования и другие досуговые мероприятия для ребят на открытом воздухе в любое время года. Благодарим Компанию "ЛУКОЙЛ" за поддержку нашего проекта!" – сказала Любовь Мубинова.

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Теги:
Детсады Кстовский район ЛУКОЙЛ
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