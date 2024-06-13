"ЛУКОЙЛ" помогает дошкольным учреждениям Общество

Фото: предоставлено ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

В кстовском детском саду № 20 "Земляничка" открылась современная спортивная площадка. Яркое пространство для активных игр появилось в дошкольном учреждении благодаря реализации проекта "Разные, но равные". Он вошел в число победителей Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" 2023 года, рассказали в пресс-службе компании.

Как отметила заведующая МБДОУ д/с № 20 Любовь Мубинова, проект особенно актуален для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, способствуя приобщению детей к занятиям физкультурой и полноценной интеграции ребят в социум, что очень помогает им в самореализации.

"Теперь мы можем проводить игры, соревнования и другие досуговые мероприятия для ребят на открытом воздухе в любое время года. Благодарим Компанию "ЛУКОЙЛ" за поддержку нашего проекта!" – сказала Любовь Мубинова.