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Валерий Камальдинов: "Перевозчикам надо развивать свои пассажирские компании, чтобы соответствовать необходимым стандартам"

20 июня 2024 11:49  [83] Общество

Фото: opno52.ru

"Перевозчикам надо развивать свои пассажирские компании, чтобы соответствовать необходимым стандартам. Это и содержание ремонтных мастерских, и привлечение профессиональных кадров на достойную зарплату. Без прибыли сделать это невозможно, однако от них ждут качественных услуг — чистые и комфортные салоны автобусов и трамваев, соблюдение графика рейсов. Значит, и мы должны создать для них соответствующие условия — цену на проезд, равную или близкую к себестоимости", - сказал член Общественной палаты Нижегородской области, почетный гражданин Нижнего Новгорода Валерий Камальдинов, комментируя предстоящее повышение стоимости проезда в Нижнем Новгороде с 1 июля

Он отметил, что речь идет о корректировки стоимости проезда в общественном транспорте по объективным причинам так же, как корректируются цены на жилищно-коммунальные услуги, на ресурсы. 

"Не секрет, что перевозчики сегодня работают себе в убыток. Последний раз стоимость проезда корректировалась два года назад, то есть повышение цен на топливо, запчасти никак на ней не отразились. У нас в городе и области достаточно много льготных категорий пассажиров — дети, школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды. Правильно и справедливо, что льготы мы сохраняем, но пассажирские компании тоже должны регулировать свои доходы с учетом рыночной ситуации", - добавил Валерий Камальдинов. 

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Теги:
Мнения Общественный транспорт
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