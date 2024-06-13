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Политика

Китай выступил с осуждением односторонних санкций

25 июня 2024 10:56  [105] Политика

Китай осудил санкции Евросоюза в отношении китайских компаний под предлогом помощи России для обхода международных санкций, сообщает ТАСС.

"Китай всегда был против односторонних санкций", - указали в МИД КНР.

В китайском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что компании России и Китая осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество, которое "не направлено против кого-либо". 

Ранее руководители трех нижегородских предприятий попали под санкции Евросоюза.

Напомним, Япония ввела санкции против Александра Курдюмова и АПЗ.

Ранее под санкции Канады попали ОАО "Конструкторское бюро судостроения "Вымпел", авиастроительный завод "Сокол", Центр судебно-медицинской экспертизы ГУ МВД по Нижегородской области, завод 70-летия Победы и ядерный центр в Саровеарзамасский завод "Темп-Авиа".

 

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