Китай выступил с осуждением односторонних санкций Политика

Китай осудил санкции Евросоюза в отношении китайских компаний под предлогом помощи России для обхода международных санкций, сообщает ТАСС.

"Китай всегда был против односторонних санкций", - указали в МИД КНР.

В китайском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что компании России и Китая осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество, которое "не направлено против кого-либо".

Ранее руководители трех нижегородских предприятий попали под санкции Евросоюза.

Напомним, Япония ввела санкции против Александра Курдюмова и АПЗ.

Ранее под санкции Канады попали ОАО "Конструкторское бюро судостроения "Вымпел", авиастроительный завод "Сокол", Центр судебно-медицинской экспертизы ГУ МВД по Нижегородской области, завод 70-летия Победы и ядерный центр в Сарове, арзамасский завод "Темп-Авиа".