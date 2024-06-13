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Общество

Ремонт учебных заведений Кстовского округа проводится при поддержке "ЛУКОЙЛа"

01 июля 2024 16:40  [96] Общество

Фото: Предоставлено ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

В образовательных учреждениях Кстовского муниципального округа продолжается подготовка к новому учебному году. Ремонт проводится при поддержке Компании "ЛУКОЙЛ".

В Новоликеевской средней школе закончены работы по замене старых деревянных окон на современные энергосберегающие стеклопакеты в коридорах и лестничных пролетах. В помещениях, где были старые окна, температура зимой опускалась до 16 градусов – в такой обстановке работать и учиться было очень некомфортно. С новыми окнами в школе стало гораздо теплее и светлее.

Здание образовательного учреждения было построено в 1977 году. По словам его директора Ольги Токаревой, капитальный ремонт в школе не проводился ни разу.

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Работкинская средняя школа" Компанией "ЛУКОЙЛ" также оказана благотворительная помощь по замене окон в ясельной группе детского сада. Он был открыт здесь в 1978 году и с той поры капитально не ремонтировался – производился лишь косметический ремонт в группах. Потому новые окна стали долгожданным подарком маленьким воспитанникам и работникам детского сада.

"Благодарим Компанию "ЛУКОЙЛ" за поддержку нашего учреждения. Теперь в группе, которую посещают 17 малышей, стало светло и тепло. А главное – можно легко проветрить помещение", - отметила директор МБОУ "Работкинская СШ" Наталья Волжанкина.

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Теги:
Кстовский район ЛУКОЙЛ Ремонт
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