Владимир Якушев выступил за сохранение малых форм АПК Экономика

Первый вице-спикер Совета Федерации, врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев предложил Минсельхозу сохранить поддержку малых форм хозяйствования и сектора АПК в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью.

Как подчеркнул Владимир Якушев, все меры поддержки, которые касаются малых форм хозяйствования, нужно максимально сохранить.

"С 2012 года действует субсидия на погектарную поддержку экономических субъектов, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Минсельхозом подготовлено постановление о поддержке средних и малых предприятий Сибирского и Дальневосточных федеральных округов", - рассказал он.

Кроме того, Владимир Якушев предложил изыскать возможности и поддержать представителей других федеральных округов. "Но если такой возможности нет, как минимум поддержать субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью", - сказал врио секретаря Генсовета "ЕР".

Как сообщалось ранее, стратегию развития АПК утвердили в Нижегородской области.