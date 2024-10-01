Один день в Городецком районе
Строительство ФОКа началось на проспекте Кораблестроителей
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Более 160 трамваев "МиНиН" поставят в Нижний Новгород
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 октября 2024 12:32  [48] Нижегородская область показала рекордный рост развития промышленности со времен СССР
10 октября 2024 11:32  [109] Владимир Якушев выступил за сохранение малых форм АПК
10 октября 2024 11:15  [130] Промышленное производство в России развивается с опережением
10 октября 2024 08:34  [177] Стоимость одного "квадрата" на вторичном жилье в РФ выросла с начала года
10 октября 2024 08:05  [266] Владимиру Путину представили новую ткацкую фабрику в Володарском муниципальном округе
09 октября 2024 19:36  [372] Доллар может подорожать до 100 рублей к концу года
09 октября 2024 13:05  [375] Рост авиаперевозок на 15% по туристическим направлениям прогнозируется в 2024 году
09 октября 2024 08:50  [347] Дефицита кофе в России в 2025 году не ожидается
08 октября 2024 16:39  [566] ТЦ "Этажи" в Нижнем Новгороде выставили на торги почти за 600 млн рублей
08 октября 2024 16:18  [457] Импорт легковых автомобилей может снизиться в России в 2025 году
Экономика

Владимир Якушев выступил за сохранение малых форм АПК

10 октября 2024 11:32  [109] Экономика

Первый вице-спикер Совета Федерации, врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев предложил Минсельхозу сохранить поддержку малых форм хозяйствования и сектора АПК в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью. 

Как подчеркнул Владимир Якушев, все меры поддержки, которые касаются малых форм хозяйствования, нужно максимально сохранить.

"С 2012 года действует субсидия на погектарную поддержку экономических субъектов, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Минсельхозом подготовлено постановление о поддержке средних и малых предприятий Сибирского и Дальневосточных федеральных округов", - рассказал он.

Кроме того, Владимир Якушев предложил изыскать возможности и поддержать представителей других федеральных округов. "Но если такой возможности нет, как минимум поддержать субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью", - сказал врио секретаря Генсовета "ЕР".

Как сообщалось ранее, стратегию развития АПК утвердили в Нижегородской области.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph