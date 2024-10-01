Владимир Якушев выступил за сохранение малых форм АПК

Первый вице-спикер Совета Федерации, врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев предложил Минсельхозу сохранить поддержку малых форм хозяйствования и сектора АПК в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью.
Как подчеркнул Владимир Якушев, все меры поддержки, которые касаются малых форм хозяйствования, нужно максимально сохранить.
"С 2012 года действует субсидия на погектарную поддержку экономических субъектов, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Минсельхозом подготовлено постановление о поддержке средних и малых предприятий Сибирского и Дальневосточных федеральных округов", - рассказал он.
Кроме того, Владимир Якушев предложил изыскать возможности и поддержать представителей других федеральных округов. "Но если такой возможности нет, как минимум поддержать субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью", - сказал врио секретаря Генсовета "ЕР".
Как сообщалось ранее, стратегию развития АПК утвердили в Нижегородской области.
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