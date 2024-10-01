Умный учет: эксперты "ТНС энерго НН" обсудили новые тренды с застройщиками Бизнес

По закону, все новые многоквартирные дома должны быть оснащены только "умными" электросчетчиками. Иначе сдать жилой дом едва ли получится – суд обяжет устранить нарушение.

Ужесточились и требования к застройщикам – теперь они обязаны согласовывать технические решения и проекты интеллектуальных систем учета электроэнергии с гарантирующим поставщиком. Поэтому "ТНС энерго НН" провел круглый стол с участием одиннадцати крупнейших застройщиков региона, областных Министерства строительства и Инспекции государственного строительного надзора, а также заводов-изготовителей приборов учета. Стороны обсудили основные аспекты законодательства.

"Мы предоставляем партнерам актуальную информацию и экспертное мнение по насущным вопросам. В рамках бизнес-встречи обсудили правовые аспекты, касающиеся интеллектуального учета электроэнергии, и их влияние на работу застройщиков с гарантирующим поставщиком", – отметил заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Сергей Каширский.

Энергетики также отметили, что "ТНС энерго НН" сейчас активно поддерживает застройщиков в вопросах "умного" учета и оказывает услуги, которые позволяют сократить сроки по всем процедурам внедрения такой цифровой системы – от этапа технических решений и проектов – до ввода электросчетчиков в эксплуатацию. Так застройщики смогут сдать многоквартирный дом в несколько раз быстрее.