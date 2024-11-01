Движение ограничили на двух участках московской трассы в Нижегородской области Общество

Фото: Упрдор Москва – Нижний Новгород

Движение ограничили на двух участках федеральной трассы М-7 "Волга" в Нижегородской области. Об этом сообщает Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Так, из-за проведения планового ремонта движение сузили на участке магистрали М-7 413-414 км на Стригинском мосту через Оку на Южном обходе Нижнего Новгорода. Скоростной режим ограничили до 50 км/ч.

По этой же причине движение сузили на участке трассы 524-568 км в Воротынском районе. Максимальная скорость вне поселений не должна превышать 50 км/ч, а на территории населенных пунктов - 40 км/ч.

Кроме того, из-за снижения несущих способностей моста через реку Зимару на федеральной трассе Р-177 "Поветлужье" в Воскресенском районе по переправе запрещается проезд большегрузов массой более 15 тонн.

"Движение других машин по мосту организовано по одной полосе. Объезд возможен по маршруту: Боковая – Красные баки – Ядрово - Воздвиженское – Воскресенское", - пояснили в ведомстве.

В настоящее время разрабатывается проект капремонта моста.

Напомним, дорожники завершили расширение 7 км арзамасской трассы до четырех полос.