Какие редкоземельные металлы есть в Нижегородской области Экономика

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Редкоземельные металлы (РЗЭ) широко применяются в высокотехнологичных отраслях — от электроники до химической промышленности. Однако в Нижегородской области их месторождений нет, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на экспертов.

Несмотря на отсутствие РЗЭ, область богата другими полезными ископаемыми. Здесь добывают гипс, известняк, доломиты, кварцит, торф, а также титано-циркониевые руды, которые встречаются в Лукояновском и Гагинском районах. Также в регионе предполагалось наличие нефти, однако проведенные исследования показали, что залежи не были обнаружены.

Хотя редкоземельные металлы в регионе не добываются, Нижний Новгород активно участвует в их изучении и переработке. В 2024 году Университет Лобачевского подписал соглашение с компанией "Арсенал", которая занимается добычей РЗЭ в Мурманской области. Нижегородские ученые работают над технологиями выделения и очистки редких металлов, что может значительно усилить российскую промышленность в этой сфере.