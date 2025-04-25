Нижегородские самозанятые продолжат электронный документооборот после завершения пилотного проекта Экономика

Самозанятые Нижегородской области продолжат обмениваться электронными документами после того, как Федеральная налоговая служба завершила пилотный проект по внедрению электронного документооборота (ЭДО) среди этой категории налогоплательщиков.

Пилотный проект реализовывался в поддержку национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который направлен на развитие экономики, предпринимательства, производительности труда, повышения инвестиционной активности.

Преимуществами ЭДО являются экономия денежных средств за счет отсутствия необходимости вести бумажный документооборот (распечатывать, подписывать, сканировать и отправлять копии документов клиентам/оригиналы по почте); доступность всех создаваемых документов, подписанных квалифицированной электронной подписью (КЭП) и обладающих юридической значимостью, в электронном формате с телефона или иного устройства; повышение бизнес-привлекательности для новых контрагентов, использующих электронный документооборот (ЭДО); ускорение получения оплаты за произведенные работы и оказанные услуги – независимо от вашего местоположения документ подписывается с помощью сервиса ЭДО на телефоне или ином устройстве.

Пилотный проект длился с сентября 2024 года по март 2025 года. В рамках эксперимента самозанятые получили возможность с помощью мобильного приложения оператора электронного документооборота (ЭДО) или смартфона с функцией NFC составлять, подписывать и направлять своим заказчикам электронные акты выполненных работ/оказанных услуг.

Сейчас, несмотря на формальное окончание пилотного проекта, самозанятые граждане могут продолжать обмениваться электронными документами со своими заказчиками. Текущее законодательство это разрешает, а программное обеспечение операторов ЭДО готово к такому обмену.

Для выстраивания взаимодействия самозанятому необходимо уточнить у своего заказчика готовность к обмену документами по ЭДО, а также выбрать оператора ЭДО, предоставляющего услуги.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».