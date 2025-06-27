Нижний Новгород расширяет сеть общественного транспорта новыми маршрутами Общество

С 1 июля в Нижнем Новгороде запущены три новых маршрута общественного транспорта: один электробусный и два автобусных. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Электробус Э-6 начал курсировать между микрорайоном "Цветы" и 4-м Нагорным микрорайоном. На данный момент на линии работают два электробуса, но количество транспортных средств планируют увеличить после подготовки дополнительных водителей.

Кроме того, электробус следует до Советской площади — важного транспортного узла, где пассажиры могут пересесть на другие маршруты.

Автобусы №104 и №111 также начали работу с 1 июля. Маршрут №104 обеспечивает прямое сообщение улицы Усилова с санаторием имени ВЦСПС. Автобус №111 соединяет район завода "Нител" с деревней Комарово. Перевозчиков для этих направлений выбрали в результате открытого конкурса.

Наконец, маршрут автобуса №39 изменился: теперь он курсирует от станции метро "Пролетарская" до Московского вокзала. Такое изменение связано с временной приостановкой движения трамвая №417.

Ранее сообщалось, что для новых автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде нашли перевозчиков.

Напомним также, что на автобусных маршрутах №13, 26 и 43 ввели новую остановку.