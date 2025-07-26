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Политика

"Ушат холодной воды для ряженых": Юрий Станкевич — о штрафах за попрошайничество

31 июля 2025 20:49  [87] Политика
Ушат холодной воды для ряженых: Юрий Станкевич — о штрафах за попрошайничество

Принятый Заксобранием Нижегородской области закон об административной ответственности за приставание к гражданам в общественных местах получил поддержку на федеральном уровне. Комментируя инициативу, депутат Госдумы от региона Юрий Станкевич отметил важность принятого решения, подчеркнув, что Нижегородская область воспроизводит правила, которые ранее были приняты в Москве, Свердловской, Ярославской областях и ряде других субъектов. 

В соответствии с принятыми поправками в КоАП, навязчивые действия в общественных местах — такие как преграждение пути, хватание за руки, одежду или личные вещи — в целях попрошайничества или гадания теперь будут наказываться штрафом от трех до пяти тысяч рублей.

По мнению парламентария, закон позволит навести порядок в популярных общественных пространствах.

"Надеюсь, что закон вкупе с правоохранительным контролем послужит ушатом холодной воды разномастным ряженым, прижившимся в местах отдыха, прогулок семей, туристов, паломничества не только в Нижнем и Арзамасе, но и в иных населенных пунктах области", — отметил Юрий Станкевич в своем телеграм-канале. 

Он также допустил возможность усиления ответственности в будущем: "С учетом правоприменения в дальнейшем, быть может, предстоит обсудить и повышение штрафов". 

Напомним, что ранее Юрий Станкевич призвал навести порядок на рынке контейнерных АЗС. 

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Теги:
Законодательное собрание Юрий Станкевич
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