Росприроднадзор внепланово проверяет нижегородскую станцию аэрации Общество

Фото: Полина Зубова

Жители Нижнего Новгорода и области пожаловались на стойкий неприятный запах в районе станции аэрации. После этого Росприроднадзор начал внеплановую проверку предприятия АО "Нижегородский водоканал".

Основанием стало требование Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. В ведомство поступила информация о возможных нарушениях в сфере охраны воздуха.

По предварительным данным, на станции могли происходить выбросы сероводорода с превышением допустимых норм. А это уже может быть опасно для здоровья людей.

Сейчас специалисты изучают экологические документы предприятия. К проверке подключены эксперты лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО". Они вместе с инспекторами осматривают территорию и берут пробы воздуха и других компонентов окружающей среды.

Как только проверка завершится, ее результаты опубликуют на официальном сайте Росприроднадзора. Прошлая проверка проводилась в мае. Тогда было выявлено три нарушения экологических норм.

Кстати, представители Нижегородской станции аэрации заявляли, что НСА не является источником неприятного запаха, на который жалуются нижегородцы.

Недавно на НСА установили специальную систему "мокрый барьер", которая помогает уменьшить запахи и не допустить их распространения в воздухе.

Напомним, нижегородцы периодически жалуются на неприятный запах канализации, который ощущается сразу в нескольких районах Нижнего Новгорода.

Ранее городские власти сообщали, что разработали комплекс мер для снижения и предотвращения появление неприятных запахов в Нижнем Новгороде. В рамках этих мер усилили контроль за деятельностью так называемых "черных" ассенизаторов. Также провели проверки канализационных насосных станций и трубопроводов, выявленные неполадки устранили.

Жалобы жителей на устойчивый неприятный запах не раз доходили до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручал предоставить отчет о ходе расследования уголовного дела, связанного с возможными нарушениями экологического законодательства в районе Верхних Печёр.

Кроме того, в региональном министерстве экологии сообщали, что из-за большого количества обращений горожан в городе теперь круглосуточно следят за качеством воздуха. Для этого закупили 80 автоматических станций, которые фиксируют уровень загрязняющих веществ в воздухе.