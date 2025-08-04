После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Общество

Нижегородка отказывается переезжать из аварийного дома и получает угрозы

Нижегородка отказывается переезжать из аварийного дома и получает угрозы

Фото: Яндекс Панорамы

Жительница Нижнего Новгорода Анна П. уже третий год отказывается покидать аварийный дом на улице Светлогорской, несмотря на решение о его сносе. По её словам, за это время она неоднократно сталкивалась с угрозами и запугиванием.

Как сообщает pravda-nn.ru, сейчас в доме №8/7 осталась только одна семья — Анна и её 34-летняя дочь. Остальные жильцы уже были переселены. Женщина утверждает, что её пытаются принудительно выселить: отключали газ, устраивали поджоги, заселяли в дом мигрантов, а недавно ей пригрозили физической расправой и отключением электричества.

"Я боюсь находиться дома, ходить по улицам. Я даже прятала дочь, чтобы с ней ничего не случилось. Давление продолжается уже третий год. Все суды, включая областной, я выиграла", — рассказала Анна.

В администрации Советского района подтвердили, что дом признан аварийным ещё в октябре 2020 года и подлежит сносу. Анна с дочерью проживают там по договору социального найма. Ранее Нижегородский районный суд обязал предоставить семье благоустроенное жильё в черте города, площадью не менее 16,2 кв. метров. 

Анне уже предлагали две квартиры: одну — 29 кв. метров на бульваре 60 лет Октября, другую — 29,8 кв. метров на улице Героев Космоса. Однако женщина отказалась от обоих вариантов.

Сейчас дело снова рассматривается в суде — на этот раз Советский районный суд рассматривает иск администрации о выселении семьи с предоставлением другого жилья.

В администрации пояснили, что Анна и её дочь могут временно переехать в жильё из маневренного фонда. Для этого им необходимо обратиться с соответствующим заявлением. Также там заявили, что не давали распоряжений коммунальным службам отключать воду или электричество в доме, где сейчас проживает женщина с дочерью.

Ранее сообщалось, что глава Следкома Александр Бастрыкин заинтересовался состоянием нескольких аварийных домов в Нижнем Новгороде и затребовал доклад по ним. 

Теги:
Ветхий фонд ЖКХ Переселение
