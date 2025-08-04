Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Последние новости рубрики Общество
Общество

Мэр осмотрел новые скверы в двух районах Нижнего Новгорода

12 августа 2025 16:27  [5] Общество
Мэр проверил ход благоустройства в двух районах Нижнего Новгорода

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел выездную проверку благоустройства сразу двух общественных территорий — в Приокском и Автозаводском районах города. 

Как сообщил мэр в своем телеграм-канале, в Приокском районе завершили масштабные работы на бульваре вдоль проспекта Гагарина. Он отметил, что за последние несколько лет на этой территории было благоустроено пять участков, и теперь они объединены в единую прогулочную зону протяженностью около трех километров.

Завершающим этапом стал сквер от улицы Лебедева до улицы 40 лет Победы, где появились новые пешеходные дорожки, лавочки, качели, две детские площадки, теннисные столы, зеленые насаждения и освещение.

Второй точкой инспекции стала улица Веденяпина в Автозаводском районе, где благоустройство началось в 2022 году, и нынешние работы стали вторым этапом.

Ранее жители района просили создать место для отдыха с детьми, поэтому на территории появился игровой городок и спортивная зона с теннисными столами. Также были высажены деревья и кустарники, установлено освещение и проложена велодорожка.

"На подходе площадь перед Автозаводским Универмагом", - добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что сквер у Дома культуры имени С. Орджоникидзе открылся после масштабного обновления и благоустройства.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

