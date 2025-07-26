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Общество

Открылся обновленный сквер с фонтаном у ДК Орджоникидзе — фото

31 июля 2025 11:46  [1] Общество
Открылся обновленный сквер с фонтаном у ДК Орджоникидзе — фото

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Сквер у Дома культуры имени С. Орджоникидзе в Нижнем Новгороде вновь открыт после масштабного обновления. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.

По словам градоначальника, обновлённая зона отдыха может претендовать на звание одного из самых выразительных общественных пространств, появившихся в этом году.

"Это не просто благоустройство, а полноценное возвращение исторического облика. Современные элементы органично вписались в архитектурную стилистику сталинской эпохи Авиационного квартала, сохранив его богатое наследие", — написал Шалабаев.

Особое внимание при реконструкции было уделено фонтану, который вновь стал главным акцентом сквера. Его классический вид сохранили, дополнив архитектурную композицию современной подсветкой и динамическими водными эффектами. Каждые полторы минуты сценарий струй меняется, а высота воды достигает четырёх метров.

Кроме того, в сквере установили новые скамейки и качели, обустроили пешеходные дорожки, площадь и велопарковку. Также была проведена работа по озеленению и улучшению освещения.

По его градоначальника, жители уже дали благоустройству высокую оценку — "отлично".

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде обустроят сквер, названный в честь легендарного хоккеиста Виктора Коноваленко.

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Теги:
Благоустройство Московский район Сквер
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