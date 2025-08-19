Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Общество

Месячная норма осадков выпала в Нижнем Новгороде за выходные

25 августа 2025 13:52  [127] Общество
Месячная норма осадков выпала в Нижнем Новгороде за выходные

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде за минувшие выходные выпало свыше 65 мм осадков — практически столько, сколько обычно приходится на весь август. По информации синоптиков, основной удар пришёлся на субботу, когда выпало 44 мм, а в воскресенье добавилось ещё 21 мм. Средняя норма осадков для последнего летнего месяца составляет 68 мм.

Глава города Юрий Шалабаев отметил, что погодные аномалии этого года становятся настоящим вызовом для городской инфраструктуры. По его словам, дожди идут там, где должен быть снег, и в те периоды, когда обычно устанавливается тёплая, сухая погода.

"Дожди в этом году ставят рекорды: идут в январе вместо снега, а летом — так, что несколько дней становятся центральной темой в той же Москве или соседнем Арзамасе. Безусловно, это большое испытание для любого города и его систем", — подчеркнул мэр.

Все профильные службы были переведены на круглосуточный режим работы. Дорожные предприятия оперативно сформировали рабочие бригады, подготовили спецтехнику для ликвидации последствий непогоды. Также к реагированию были привлечены спасатели ГО и ЧС, районные администрации и управляющие компании — они отвечали, в частности, за уборку поваленных деревьев и расчистку улиц.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города, дождь начался еще в ночь с пятницы и продолжался с переменной интенсивностью. За это время с городских улиц было откачано около 8 тысяч кубометров воды. Работы велись непрерывно во всех районах.

Особое внимание уделялось расчистке ливневой канализации: более 200 сотрудников дорожных служб в круглосуточном режиме очищали дождеприемные решетки и стоки от листвы, мусора и веток, которые забивали систему водоотведения.

Мониторинг состояния дорог и уровня воды велся в режиме реального времени. Это позволяло оперативно направлять силы на наиболее проблемные участки и минимизировать ущерб от подтоплений.

Согласно прогнозам, осадки в регионе сохранятся до конца недели. В связи с этим городские службы продолжат работу без перерывов, корректируя план действий в зависимости от погодных условий и объема выпавших осадков.

Ранее сообщалось, что в конце августа жителей Нижнего Новгорода ждут дожди и холод.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Дороги ЖКХ Непогода
