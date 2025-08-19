Нижегородские коммунальщики откачивают воду после сильных дождей Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде коммунальные службы приступили к устранению последствий сильных ливней.

В Сормовском районе коммунальщики начали откачку воды с проезжей части после многочисленных обращений горожан в социальных сетях.

Наиболее серьёзные подтопления зафиксированы на улице Светлоярской и проспекте 70 лет Октября. По информации администрации района, работы на улице Светлоярской ведутся в приоритетном порядке.

"На проспекте 70 лет Октября задействована помпа. Из-за непрекращающихся осадков процесс откачки может занять время", — прокомментировали в сормовской администрации.

Тем временем, жители других районов города также сообщают о проблемах с ливневой канализацией. В соцсетях появляются жалобы на скопление воды на улицах Дружбы, Порт-Артурской и Кировской в Ленинском районе, а также на улице Дьяконова в Автозаводском районе.

Кроме того, нижегородцы сообщают о подтоплениях на территории Гребного канала и прилегающей улице Лысогорской.

Ранее сообщалось, что сильные дожди могут осложнить дорожную обстановку в Нижнем Новгороде. Напомним, что месячная норма осадков ожидается в Нижнем Новгороде за три дня.