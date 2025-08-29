Мессенджер MAX официально представят в начале осени
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
31 августа 2025 11:45  [46] Нижегородский энергетик добрался до вершины Эльбруса
31 августа 2025 09:54  [148] Нижегородская "Норманочка" завоевала серебро на Кубке мира
31 августа 2025 08:56  [173] "Пари НН" проиграл "Зениту" 0:2
30 августа 2025 08:37  [450] Нижегородская "Норманочка" творит историю: команда вышла в финал Кубка мира
29 августа 2025 18:16  [562] Нижегородское "Торпедо" продолжает предсезонную серию поражений
29 августа 2025 17:06  [500] Спорткомплекс за 200 млн рублей хотят построить на Бору
29 августа 2025 14:38  [1060] "Водник" закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
29 августа 2025 14:00  [467] Футзалистки "Норманочки" вышли в полуфинал Кубка мира в Бразилии
29 августа 2025 10:35  [480] Опубликованы свежие фото аварийного стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде
29 августа 2025 09:27  [515] Признанный аварийным стадион "Водник" закроют с 29 августа
Спорт

Нижегородский энергетик добрался до вершины Эльбруса

31 августа 2025 11:45  [46] Спорт
Нижегородский энергетик добрался до вершины Эльбруса

Фото: Telegram-канал Россети Центр

Диспетчер нижегородского филиала компании "Россети Центр и Приволжье" Дмитрий Недошитов успешно выступил на соревнованиях Alpindustria Elbrus Race, прошедших в посёлке Терскол в Приэльбрусье.

По информации официального телеграм-канала предприятия, спортсменам предстояло преодолеть дистанцию длиной 32 километра, при этом набрав по пути более 2200 метров высоты. Маршрут проходил по сложному горному рельефу, что значительно повышало уровень физической и психологической нагрузки.

В забеге приняли участие 210 атлетов. Дмитрий Недошитов показал впечатляющий результат, финишировав 17-м в абсолютном зачёте и завоевав серебряную медаль в своей возрастной категории. Его итоговое время составило 4 часа 47 минут.

Для Дмитрия это достижение стало очередной вехой в насыщенной спортивной биографии. Он является мастером спорта по лёгкой атлетике и признан лучшим российским бегуном в суточном беге в категории М50.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород будет принимать второй этап Всероссийской эстафеты факела "Огонь жизни" (0+).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Легкая атлетика Спорт
Поделиться:
Новости по теме
29 августа 2025 17:06  [500] Спорткомплекс за 200 млн рублей хотят построить на Бору
04 августа 2025 10:05  [376] Урень и Шахунья приняли эстафету регионального марафона "Мы за ZОЖ!"
25 июля 2025 14:10  [970] Сотрудники АПЗ приняли участие в "Ночном забеге в столице закатов"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Водник закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
29 августа 2025 14:38"Водник" закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных