Нижегородский энергетик добрался до вершины Эльбруса

Фото: Telegram-канал Россети Центр

Диспетчер нижегородского филиала компании "Россети Центр и Приволжье" Дмитрий Недошитов успешно выступил на соревнованиях Alpindustria Elbrus Race, прошедших в посёлке Терскол в Приэльбрусье.

По информации официального телеграм-канала предприятия, спортсменам предстояло преодолеть дистанцию длиной 32 километра, при этом набрав по пути более 2200 метров высоты. Маршрут проходил по сложному горному рельефу, что значительно повышало уровень физической и психологической нагрузки.

В забеге приняли участие 210 атлетов. Дмитрий Недошитов показал впечатляющий результат, финишировав 17-м в абсолютном зачёте и завоевав серебряную медаль в своей возрастной категории. Его итоговое время составило 4 часа 47 минут.

Для Дмитрия это достижение стало очередной вехой в насыщенной спортивной биографии. Он является мастером спорта по лёгкой атлетике и признан лучшим российским бегуном в суточном беге в категории М50.

