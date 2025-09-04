Мошенники убедили нижегородца перевести им более 2,5 млн рублей

50-летний житель Автозаводского района Нижнего Новгорода стал жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками силовых структур. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Злоумышленники убедили мужчину, что его сбережения якобы участвуют в финансировании недружественного государства. Чтобы избежать последствий, ему предложили пройти процедуру "декларирования" средств.
Следуя указаниям по телефону, нижегородец сначала передал неизвестным более 1,9 млн рублей, упакованных в непрозрачные полиэтиленовые пакеты. А спустя неделю отдал еще 690 тысяч рублей тем же способом.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее сообщалось, что мошенники выманили у 59-летней жительницы Нижнего Новгорода почти 3,5 млн рублей.
