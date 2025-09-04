Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 сентября 2025 10:22  [82] Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Нижнем Новгороде
10 сентября 2025 10:00  [116] Еще 6 нижегородских предприятий ЖКХ вошли в федпроект "Производительность труда"
09 сентября 2025 18:44  [298] Коллекторов оштрафовали на 16,6 млн рублей в Нижегородской области
09 сентября 2025 13:22  [352] Муниципальным служащим в Нижегородской области хотят повысить отпускные
09 сентября 2025 11:42  [498] Более миллиарда рублей взыскали с Олега Сорокина в доход государства
08 сентября 2025 13:58  [354] Нижегородские предприятия могут на льготных условиях принять участие в международной выставке "Здравоохранение 2025"
08 сентября 2025 13:50  [375] Житель Выксы через прокуратуру взыскал с работодателя более 850 000 рублей
08 сентября 2025 09:26  [455] Нижегородская область оказалась на 11 месте рейтинга регионов по рынку труда
06 сентября 2025 14:25  [574] Работодатели смогут платить сотрудникам до миллиона рублей за ребенка
06 сентября 2025 11:19  [603] Банк России продлил ограничения на снятие валюты
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Нижнем Новгороде

10 сентября 2025 10:22  [82] Экономика
Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Нижнем Новгороде

Сервис SuperJob изучил 79 тысяч вакансий в крупнейших городах страны и выделил самые привлекательные предложения сентября в Нижнем Новгороде.

На первом месте оказалась вакансия сборщика-достройщика судового. Компания, работающая в сфере судостроения, судоремонта и металлоконструкций, готова платить от 165 до 185 тысяч рублей. Кандидату предлагают вахтовый метод работы и компенсацию аренды жилья.

Второе место занял ведущий специалист SAP BW/BI/BO. Работодатели обещают зарплату от 150 тысяч рублей и полис ДМС.

Третью строчку списка занял региональный менеджер по работе с корпоративными клиентами. Для него предусмотрена оплата от 150 тысяч рублей и компенсация расходов на топливо.

Четвертой в рейтинге стала вакансия производителя работ в инжиниринговой компании. От кандидата требуется как минимум двухлетний опыт работы, а зарплата составляет от 120 до 150 тысяч рублей.

Замыкает подборку менеджер по продажам. Здесь условия самые широкие: от 100 до 300 тысяч рублей в месяц.

По данным SuperJob, в топ-списке сентября оказались предложения из ритейла и оптовой торговли, строительства и производства, финансовой сферы, транспортно-логистической отрасли, здравоохранения, IT и сектора услуг.

Ранее выяснилось, что почти 500 человек в Нижегородской области зарабатывают более 1 млн рублей в месяц. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
вакансии Зарплата Трудоустройство
Поделиться:
Новости по теме
08 сентября 2025 09:26  [455] Нижегородская область оказалась на 11 месте рейтинга регионов по рынку труда
05 сентября 2025 07:00  [547] Росстат фиксирует рост средней зарплаты нижегородцев до 84 тысяч рублей
08 июля 2025 10:16  [943] Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных