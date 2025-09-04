Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Нижнем Новгороде Экономика

Сервис SuperJob изучил 79 тысяч вакансий в крупнейших городах страны и выделил самые привлекательные предложения сентября в Нижнем Новгороде.

На первом месте оказалась вакансия сборщика-достройщика судового. Компания, работающая в сфере судостроения, судоремонта и металлоконструкций, готова платить от 165 до 185 тысяч рублей. Кандидату предлагают вахтовый метод работы и компенсацию аренды жилья.

Второе место занял ведущий специалист SAP BW/BI/BO. Работодатели обещают зарплату от 150 тысяч рублей и полис ДМС.

Третью строчку списка занял региональный менеджер по работе с корпоративными клиентами. Для него предусмотрена оплата от 150 тысяч рублей и компенсация расходов на топливо.

Четвертой в рейтинге стала вакансия производителя работ в инжиниринговой компании. От кандидата требуется как минимум двухлетний опыт работы, а зарплата составляет от 120 до 150 тысяч рублей.

Замыкает подборку менеджер по продажам. Здесь условия самые широкие: от 100 до 300 тысяч рублей в месяц.

По данным SuperJob, в топ-списке сентября оказались предложения из ритейла и оптовой торговли, строительства и производства, финансовой сферы, транспортно-логистической отрасли, здравоохранения, IT и сектора услуг.

Ранее выяснилось, что почти 500 человек в Нижегородской области зарабатывают более 1 млн рублей в месяц.