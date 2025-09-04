Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 сентября 2025 19:00  [73] Движение на Зеленском съезде ограничат из-за строительства трамвайных путей
17 сентября 2025 18:50  [84] 80-летняя женщина пропала в Нижегородской области: волонтеры ищут свидетелей
17 сентября 2025 18:43  [85] Подготовку к новому отопительному сезону обсудили в ЗСНО
17 сентября 2025 18:02  [147] Умер известный нижегородский врач Аркадий Леонов
17 сентября 2025 17:45  [127] Нижегородская телебашня засияет по-особенному из-за Слета фестиваля молодежи
17 сентября 2025 17:44  [86] Второй сезон проекта "Научный хаб" для ученых и студентов стартовал в Нижегородской области
17 сентября 2025 17:36  [86] Участник СВО: "Каждый мужчина должен встать на защиту своей Родины"
17 сентября 2025 17:28  [109] Дважды на передовой: нижегородка стала героиней и в военной, и в мирной жизни
17 сентября 2025 17:26  [101] Евгений Люлин вручил ключи от нового девятиместного автомобиля "Соболь" многодетной семье из Дзержинска
17 сентября 2025 17:10  [121] Нижегородцы могут обратиться в отделения МФЦ за помощью в установке мессенджера МАХ
Общество

Нижегородская телебашня засияет по-особенному из-за Слета фестиваля молодежи

17 сентября 2025 17:45  [127] Общество
Нижегородская телебашня засияет по-особенному из-за Слета фестиваля молодежи

Нижегородская телебашня включит тематическую подсветку в честь Слета Всемирного фестиваля молодежи (12+) и предстоящих Фиджитал Игр-2025 (6+). Световая инсталляция украсит одну из главных архитектурных доминант города с 17 по 21 сентября.

Каждый вечер с 19:30 до 20:30 на башне будет демонстрироваться динамичная световая композиция, центральным элементом которой станет логотип фестиваля — стилизованные фигуры людей, взявшихся за руки. Этот символ подчеркивает идею единства различных культур, народов и традиций.

Иллюминация будет выполнена в фирменных цветах Слета: зеленом, фиолетовом и желто-оранжевом. Эти оттенки символизируют энергию, креативность и гармонию. На гранях телебашни также появятся орнаменты, сочетающие современные дизайнерские решения с элементами старорусского декоративно-прикладного искусства, включая народные узоры.

Дополнит архитектурную подсветку видеооткрытка Фиджитал Игр-2025 — уникального формата соревнований, объединяющего физические и цифровые активности. На башне будет транслироваться специальный графический паттерн, отражающий концепцию Игр.

По словам директора нижегородского филиала РТРС Вячеслава Ульященко, город вновь становится местом притяжения для молодых и амбициозных людей со всей страны. Он выразил надежду, что девиз Слета — "Начнем будущее вместе" — вдохновит участников на совместное творчество и реализацию новых проектов.

Организатором Слета Всемирного фестиваля молодежи выступает Росмолодежь, соорганизатором — правительство Нижегородской области. Оператор мероприятия — Дирекция Всемирного фестиваля молодежи. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начался приём гостей и участников Слёта Всемирного фестиваля молодёжи.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь телебашня Фестиваль
Поделиться:
Новости по теме
10 сентября 2025 16:48  [476] Более 62 000 человек хотят поучаствовать в Слете Всемирного фестиваля молодёжи
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных