Нижегородская телебашня засияет по-особенному из-за Слета фестиваля молодежи Общество

Нижегородская телебашня включит тематическую подсветку в честь Слета Всемирного фестиваля молодежи (12+) и предстоящих Фиджитал Игр-2025 (6+). Световая инсталляция украсит одну из главных архитектурных доминант города с 17 по 21 сентября.

Каждый вечер с 19:30 до 20:30 на башне будет демонстрироваться динамичная световая композиция, центральным элементом которой станет логотип фестиваля — стилизованные фигуры людей, взявшихся за руки. Этот символ подчеркивает идею единства различных культур, народов и традиций.

Иллюминация будет выполнена в фирменных цветах Слета: зеленом, фиолетовом и желто-оранжевом. Эти оттенки символизируют энергию, креативность и гармонию. На гранях телебашни также появятся орнаменты, сочетающие современные дизайнерские решения с элементами старорусского декоративно-прикладного искусства, включая народные узоры.

Дополнит архитектурную подсветку видеооткрытка Фиджитал Игр-2025 — уникального формата соревнований, объединяющего физические и цифровые активности. На башне будет транслироваться специальный графический паттерн, отражающий концепцию Игр.

По словам директора нижегородского филиала РТРС Вячеслава Ульященко, город вновь становится местом притяжения для молодых и амбициозных людей со всей страны. Он выразил надежду, что девиз Слета — "Начнем будущее вместе" — вдохновит участников на совместное творчество и реализацию новых проектов.

Организатором Слета Всемирного фестиваля молодежи выступает Росмолодежь, соорганизатором — правительство Нижегородской области. Оператор мероприятия — Дирекция Всемирного фестиваля молодежи. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начался приём гостей и участников Слёта Всемирного фестиваля молодёжи.