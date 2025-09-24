Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
24 сентября 2025 13:36Школьницы избивают и грабят сверстников в Борском округе
24 сентября 2025 13:15Каждый шестой нижегородец столкнулся с локальными киберугрозами в 2025 году
24 сентября 2025 11:46Поставили на колени и заставили извиняться: новый скандал в школе №117
24 сентября 2025 08:00Роструд заинтересовался избиением нижегородской воспитательницы
23 сентября 2025 19:12Нижегородская пенсионерка продала квартиру и отдала деньги мошенникам
23 сентября 2025 18:00Огонь уничтожил два дома в СНТ на Московском шоссе: погиб мужчина
23 сентября 2025 17:25Полиция задержала водителя, парализовавшего движение нижегородских трамваев
23 сентября 2025 16:44Грузовик насмерть сбил велосипедиста в Ленинском районе
23 сентября 2025 10:55Телефонные мошенники вынудили нижегородку отдать 10 млн рублей
22 сентября 2025 17:52Обвиняемого в двойном убийстве нижегородца поместили в СИЗО
Происшествия

Школьницы избивают и грабят сверстников в Борском округе

24 сентября 2025 13:36 Происшествия
Школьницы избивают и грабят сверстников в Борском округе

Фото: скриншот программы "Кстати..."

В Борском районе группа девочек в возрасте 11-12 лет избивает сверстников и малышей, а также совершает квартирные кражи. При этом привлечь их к уголовной ответственности невозможно — возраст не позволяет. Этой историей поделились журналисты программы "Кстати..." (16+). 

Самой младшей из пострадавших всего семь лет. Девочку избивали ногами, вырывали волосы, принуждали раздеваться и залезать в воду. Всё происходящее снимали на телефон. 

Родители пострадавших в шоке от жестокости малолетних обидчиц. Отец одной из девочек рассказал, что над дочкой издевались четверо.

"Она плакала, умоляла остановиться. А те, наоборот, получали удовольствие. Били по животу, заставляли раздеваться, встать на колени и извиняться", - сказал он. 

По словам матери пострадавшей, основную агрессию проявляла 11-летняя девочка, которая даже после просьб старших прекратить продолжала наносить удары. Родители рассказывают, что не могут спать спокойно — боятся за своих детей. Предположительно, видео снимала 14-летняя девочка.

Выяснилось, что это не первый случай агрессии со стороны той же группы. У другой пострадавшей из дома вынесли вещи. Угрожали: "Скажешь — убьём". Когда о пропаже узнали родители, девочки жестоко избили и также заставили встать на колени. До начала издевательств пострадавшая успела позвонить старшей сестре. Та отпросилась с работы и прервала избиение. 

Мать пострадавшей рассказала, что оперативно вызвала полицию, передала видео с избиением, но спустя какое-то время им пришел ответ, что дело закрыли из-за "недостаточности состава преступления". 

Выяснилось, что заводила банды живет с бабушкой и дедушкой, поскольку мать отбывает срок в тюрьме. Бабушка утверждает, что внучку "гнобили в школе четыре года" из-за матери, и это ожесточило ее. Поэтому она и ведет себя так. 

В школе сообщили, что добиваются перевода одной из участниц в специализированное учреждение, так как исключить несовершеннолетнюю невозможно. Сейчас с девочками проводят профилактические беседы.

Напомним, в августе в Автозаводском районе двое подростков до смерти избили мужчину после отказа угостить их сигаретой и дать им мобильный телефон. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борский г.о. Дети Избиение
Поделиться:
Новости по теме
17 сентября 2025 19:38Прокуратура проверяет избиение школьника в Ветлужском районе
05 сентября 2025 18:14Подростки три дня избивали пожилую женщину в Городце
25 мая 2025 13:43Зверская драка школьниц в Дзержинске заинтересовала главу СК Бастрыкина
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных