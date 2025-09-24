Школьницы избивают и грабят сверстников в Борском округе Происшествия

Фото: скриншот программы "Кстати..."

В Борском районе группа девочек в возрасте 11-12 лет избивает сверстников и малышей, а также совершает квартирные кражи. При этом привлечь их к уголовной ответственности невозможно — возраст не позволяет. Этой историей поделились журналисты программы "Кстати..." (16+).

Самой младшей из пострадавших всего семь лет. Девочку избивали ногами, вырывали волосы, принуждали раздеваться и залезать в воду. Всё происходящее снимали на телефон.

Родители пострадавших в шоке от жестокости малолетних обидчиц. Отец одной из девочек рассказал, что над дочкой издевались четверо.

"Она плакала, умоляла остановиться. А те, наоборот, получали удовольствие. Били по животу, заставляли раздеваться, встать на колени и извиняться", - сказал он.

По словам матери пострадавшей, основную агрессию проявляла 11-летняя девочка, которая даже после просьб старших прекратить продолжала наносить удары. Родители рассказывают, что не могут спать спокойно — боятся за своих детей. Предположительно, видео снимала 14-летняя девочка.

Выяснилось, что это не первый случай агрессии со стороны той же группы. У другой пострадавшей из дома вынесли вещи. Угрожали: "Скажешь — убьём". Когда о пропаже узнали родители, девочки жестоко избили и также заставили встать на колени. До начала издевательств пострадавшая успела позвонить старшей сестре. Та отпросилась с работы и прервала избиение.

Мать пострадавшей рассказала, что оперативно вызвала полицию, передала видео с избиением, но спустя какое-то время им пришел ответ, что дело закрыли из-за "недостаточности состава преступления".

Выяснилось, что заводила банды живет с бабушкой и дедушкой, поскольку мать отбывает срок в тюрьме. Бабушка утверждает, что внучку "гнобили в школе четыре года" из-за матери, и это ожесточило ее. Поэтому она и ведет себя так.

В школе сообщили, что добиваются перевода одной из участниц в специализированное учреждение, так как исключить несовершеннолетнюю невозможно. Сейчас с девочками проводят профилактические беседы.

