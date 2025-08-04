Бастрыкину доложат о смерти мужчины после избиения подростками на Автозаводе Происшествия

Следственный комитет проверяет детали гибели мужчины после нападения подростков в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в информационном комитете ведомства.

Отмечается, что в СМИ появилась информация, что подростки: 15-летний парень и 13-летняя девочка, избили мужчину после отказа угостить их сигаретой и дать им мобильный телефон. От нанесенных побоев пострадавший впоследствии скончался.

Возбуждено уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Нижегородской области Александру Ахметшину представить доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

