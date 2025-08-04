Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Происшествия

Бастрыкину доложат о смерти мужчины после избиения подростками на Автозаводе

14 августа 2025 13:32  [91] Происшествия
Бастрыкину доложат о гибели мужчины после избиения подростками на Автозаводе

Следственный комитет проверяет детали гибели мужчины после нападения подростков в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в информационном комитете ведомства.  

Отмечается, что в СМИ появилась информация, что подростки: 15-летний парень и 13-летняя девочка, избили мужчину после отказа угостить их сигаретой и дать им мобильный телефон. От нанесенных побоев пострадавший впоследствии скончался.

Возбуждено уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Нижегородской области Александру Ахметшину представить доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат об убийстве женщины в Дзержинске.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

