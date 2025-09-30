Гонка "Авангард" собрала более 400 участников на Щелоковском хуторе Спорт

Фото: центр патриотического воспитания "Авангард"

27 сентября в нижегородском архитектурно-этнографическом музее-заповеднике "Щёлоковский хутор" прошла военно-спортивная гонка с препятствиями "Авангард". В забеге участвовали более 400 человек: дети, студенты вузов и ссузов, а также трудовые коллективы, представляющие работающую молодёжь Нижнего Новгорода.

Министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева подчеркнула, что такая гонка — это не только про спорт, но и про проверку характера. По её словам, пройти дистанцию до конца, преодолев испытания разного уровня сложности, значит проявить силу воли. Она также отметила, что выбранная площадка с природным рельефом "Щёлоковского хутора" сама по себе усложняет прохождение трассы, а ещё гонка становится местом обмена опытом: профессионалы делятся техниками с любителями, создавая атмосферу единства.

Участники выступали в четырёх категориях: "любители", "профи", "дети" и "команда". Каждая категория преодолела 14 уникальных испытаний, где требовались не только физическая подготовка, но и продуманная стратегия. Препятствия варьировались от классических беговых отрезков до технических элементов на ловкость и координацию. Особенно выделилась командная категория: студенческие группы и сотрудники предприятий продемонстрировали выносливость, командную работу и стремление к победе.

И.о. исполнительного директора центра патриотического воспитания "Авангард" Александр Инешин отметил, что гонку проводят второй год подряд и в этот раз постарались сделать её ещё ярче и запоминающейся. Он добавил, что в 2024 году программу расширили, появились новые площадки и улучшилась организация, чтобы каждый участник в полной мере прочувствовал атмосферу соревнования и смог проверить свои силы.

Помимо основной гонки работали интерактивные зоны: гости записывали послания в цифровую капсулу времени, знакомились с выставками центра "Авангард" и Поискового движения России, посещали тренировки от партнёров и пробовали сдавать нормы ГТО. Для зрителей выступили творческие коллективы города.

Гонка "Авангард" стала заметным событием для нижегородской молодёжи и напомнила, что вместе можно преодолевать любые препятствия. Участники увезли с собой не только медали и призы, но и новые впечатления, знакомства и заряд энергии для будущих свершений.