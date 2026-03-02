Эксклюзив
Нижегородская "Норманочка" в четвертый раз выиграла Кубок России по футзалу
Спорт

Нижегородская "Норманочка" в четвертый раз выиграла Кубок России по футзалу

Нижегородская Норманочка в четвертый раз выиграла Кубок России по футзалу

Фото: ЖМФК "Норманочка"

Нижегородская "Норманочка" вновь стала обладателем Кубка России по футзалу среди женщин. Команда завоевала трофей второй год подряд и в четвёртый раз в своей истории.

В финале четырёх, который состоялся 1 марта, нижегородки уверенно обыграли "ОрелГУ-КПРФ" со счётом 5:1. Голами в составе победительниц отметились Кристина Левен, Бетим, Мария Самойлова, Евгения Коваленко и Ирина Правдина.

Этот Кубок России стал для "Норманочки" первым, завоёванным на выезде. Ранее команда выигрывала турнир в 2022, 2023 и 2025 годах, но на домашней площадке.

"Желаю команде дальнейших успехов и ярких побед! Вперед за Нижний!", — поздравил спортсменок губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что третья игра серии чемпионата России по хоккею с мячом между "Стартом" и "Кузбассом" не состоялась 1 марта из-за состояния льда. Нижегородцам грозит техническое поражение.

