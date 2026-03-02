Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Нижегородская "Чайка" разгромила "Снежных Барсов" со счетом 5:1  

Нижегородская Чайка разгромила Снежных Барсов со счетом 5:1  

Фото: МХК "Чайка"

Нижегородская "Чайка" одержала уверенную победу над "Снежными Барсами" в домашнем матче — 5:1.  

Хозяева активно начали встречу и уже в первом периоде вышли вперед. На 13-й минуте Арсений Бессонов открыл счет — 1:0.  

Во втором отрезке игра проходила с преимуществом нижегородцев. На 24-й минуте Владимир Козин удвоил преимущество команды.

В начале третьего периода гости сократили отставание до минимума — 3:1.

Однако затем "Чайка" забросила три безответные шайбы: на 52-й минуте Александр Яценко реализовал большинство, а затем в концовке отличились Макар Глазунов и Владимир Лаптев, установив окончательный счет — 5:1. 

Следующий матч (0+) команда Алексея Подалинского проведет 4 марта в Тольятти против "Ладьи".

Ранее сообщалось, что "Торпедо" уступило "Сочи" после паузы из-за угрозы атаки беспилотников.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

