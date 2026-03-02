Нижегородская "Чайка" разгромила "Снежных Барсов" со счетом 5:1  

Фото:
Нижегородская "Чайка" одержала уверенную победу над "Снежными Барсами" в домашнем матче — 5:1.
Хозяева активно начали встречу и уже в первом периоде вышли вперед. На 13-й минуте Арсений Бессонов открыл счет — 1:0.
Во втором отрезке игра проходила с преимуществом нижегородцев. На 24-й минуте Владимир Козин удвоил преимущество команды.
В начале третьего периода гости сократили отставание до минимума — 3:1.
Однако затем "Чайка" забросила три безответные шайбы: на 52-й минуте Александр Яценко реализовал большинство, а затем в концовке отличились Макар Глазунов и Владимир Лаптев, установив окончательный счет — 5:1.
Следующий матч (0+) команда Алексея Подалинского проведет 4 марта в Тольятти против "Ладьи".
