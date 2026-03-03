"Торпедо-Горький" вырвал победу у "Челнов" в серии буллитов Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" обыграли "Челны". Судьба встречи решилась в серии буллитов.

Долгое время командам не удавалось открыть счет. Лишь в третьем периоде нижегородцы смогли выйти вперед. На 46-й минуте отличился нападающий Ян Мельников.

Гости сумели спастись в самой концовке. За 36 секунд до финальной сирены, действуя с экстра-полевым игроком, они сравняли счет.

Овертайм победителя не выявил, и игра перешла в серию буллитов. Точными бросками отметились Никита Шавин и Ян Мельников, что и принесло хозяевам победу. Ворота нижегородцев в этой встрече защищал Дмитрий Дагестанский.

Впереди у команды Дмитрия Космачева заключительная выездная серия, которая завершит регулярный чемпионат.

Первый матч (0+) состоится 8 марта в Туле против АКМ. Затем нижегородцы сыграют с "Рязанью-ВДВ", "Дизелем" и "Кристаллом" 10, 12 и 14 марта соответственно.

Ранее сообщалось, что двоих хоккеистов "Торпедо" проверили на допинг в январе.