Нижегородец чуть не умер на лыжном марафоне в Ярославской области

На 50-километровой дистанции Деминского лыжного марафона в Ярославской области едва не умер многодетный отец из Нижегородской области. Он потерял сознание прямо на трассе и перестал подавать признаки жизни. Об этом сообщили на официальной странице марафона во "ВКонтакте".

Первым мужчину заметил участник гонки Павел Матасов. Он не является медиком, однако ранее проходил курсы первой помощи. Не теряя времени, Павел начал выполнять непрямой массаж сердца.

Вскоре к нему присоединились хирург из Москвы Александр Хачатуров и врач скорой помощи из Балашихи Сергей Зобов. Все вместе они продолжали реанимационные мероприятия, пока не приехала дежурившая на соревнованиях бригада скорой помощи.

Участники признались, что в один момент им показалось, что все безнадежно, но внезапно у мужчины появился слабый пульс. Его госпитализировали в больницу Рыбинска, где он пришел в себя и рассказал, что накануне старта заболел, но все же решил выйти на дистанцию.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в его спасении, а дирекция Деминского лыжного марафона предоставила им право пожизненного бесплатного участия во всех своих гонках.

Ранее сообщалось, что спортсмены из 46 регионов приняли участие в VI Нижегородском лыжном марафоне.