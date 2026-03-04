Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Последние новости рубрики Спорт
04 марта 2026 22:08
Нижегородское "Торпедо" разгромно и всухую проиграло "Трактору"
03 марта 2026 22:15
"Торпедо-Горький" вырвал победу у "Челнов" в серии буллитов
03 марта 2026 21:30
Нижегородец чуть не умер на лыжном марафоне в Ярославской области
03 марта 2026 19:43
Двух игроков нижегородского "Торпедо" проверили на допинг в январе
03 марта 2026 11:00
Нижегородский "Старт" оштрафовали на 100 000 рублей за отмененный матч
02 марта 2026 18:00
Директор ХК "Старт" объяснил причины отмены матча с "Кузбассом"
02 марта 2026 16:28
Капремонт проведут в шести спортшколах Нижнего Новгорода в 2026 году
02 марта 2026 11:15
Нижегородская "Чайка" разгромила "Снежных Барсов" со счетом 5:1  
02 марта 2026 10:03
Нижегородская "Норманочка" в четвертый раз выиграла Кубок России по футзалу
02 марта 2026 09:15
"Торпедо-Горький" прервал победную серию, крупно уступив "Нефтянику"
Спорт

Нижегородское "Торпедо" разгромно и всухую проиграло "Трактору"

04 марта 2026 22:08 Спорт
Нижегородское Торпедо разгромно и всухую проиграло Трактору

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" впервые в текущем сезоне сыграло с челябинским "Трактором". Матч завершился крупным поражением хозяев.  

Встреча имела принципиальное значение для обеих сторон. "Торпедо" необходимо набирать очки, чтобы сохранить за собой четвертую строчку Запада, а "Трактор" пока официально не оформил выход в плей-офф.  

Счет был открыт уже на пятой минуте. Джошуа Ливо точным броском вывел гостей вперед.  

Во втором периоде "Трактор" упрочил преимущество. Ливо реализовал большинство и оформил дубль. Спустя три минуты челябинцы забросили третью шайбу — вновь при численном преимуществе. Отличился Александр Кадейкин.

После этого главный тренер нижегородцев Алексей Исаков взял тайм-аут.  

В концовке периода "Торпедо" получило шанс сыграть в формате "5 на 3" — Михал Чайковски был наказан 34 минутами штрафа. Однако воспользоваться возможностью хозяева не смогли. Менее чем за три минуты до перерыва "Трактор" отправил в ворота нижегородцев четвертую шайбу.  

В третьем периоде место в воротах занял Дмитрий Шугаев, сменивший Дениса Костина. Но и он не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности: Григорий Дронов в большинстве довел счет до 5:0.  

Финальная сирена зафиксировала сухое поражение "Торпедо" — 0:5. Нижегородцы не реализовали ни одной из шести попыток большинства.  

"Ракетная тревога в Сочи для нас не закончилась. Как-то она совсем печально отразилась на том, что мы показали после этого. Проиграли на выезде третий период, и сейчас не слишком яркий матч. Хотя, конечно, если взять первый период этой встречи, можно сказать, что, в принципе, игра давалась, но дальше пошел небольшой разлад. Так что констатируем факт: сегодня имеем отрицательный результат с очень неприятным счетом. Думаю, что команда сегодня вышла достаточно неплохо готовой. Довольно хорошая работа была проведена перед этой игрой. И если взять качество игры в первом периоде, мне оно понравилось", - прокомментировал поражение Алексей Исаков.

В Международный женский день автозаводцы примут "Сочи" (0+), после чего отправятся на заключительный выезд регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что "Торпедо-Горький" обыграл "Челны" по буллитам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
