Нижегородское "Торпедо" разгромно и всухую проиграло "Трактору" Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" впервые в текущем сезоне сыграло с челябинским "Трактором". Матч завершился крупным поражением хозяев.

Встреча имела принципиальное значение для обеих сторон. "Торпедо" необходимо набирать очки, чтобы сохранить за собой четвертую строчку Запада, а "Трактор" пока официально не оформил выход в плей-офф.

Счет был открыт уже на пятой минуте. Джошуа Ливо точным броском вывел гостей вперед.



Во втором периоде "Трактор" упрочил преимущество. Ливо реализовал большинство и оформил дубль. Спустя три минуты челябинцы забросили третью шайбу — вновь при численном преимуществе. Отличился Александр Кадейкин.

После этого главный тренер нижегородцев Алексей Исаков взял тайм-аут.

В концовке периода "Торпедо" получило шанс сыграть в формате "5 на 3" — Михал Чайковски был наказан 34 минутами штрафа. Однако воспользоваться возможностью хозяева не смогли. Менее чем за три минуты до перерыва "Трактор" отправил в ворота нижегородцев четвертую шайбу.

В третьем периоде место в воротах занял Дмитрий Шугаев, сменивший Дениса Костина. Но и он не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности: Григорий Дронов в большинстве довел счет до 5:0.

Финальная сирена зафиксировала сухое поражение "Торпедо" — 0:5. Нижегородцы не реализовали ни одной из шести попыток большинства.

"Ракетная тревога в Сочи для нас не закончилась. Как-то она совсем печально отразилась на том, что мы показали после этого. Проиграли на выезде третий период, и сейчас не слишком яркий матч. Хотя, конечно, если взять первый период этой встречи, можно сказать, что, в принципе, игра давалась, но дальше пошел небольшой разлад. Так что констатируем факт: сегодня имеем отрицательный результат с очень неприятным счетом. Думаю, что команда сегодня вышла достаточно неплохо готовой. Довольно хорошая работа была проведена перед этой игрой. И если взять качество игры в первом периоде, мне оно понравилось", - прокомментировал поражение Алексей Исаков.

В Международный женский день автозаводцы примут "Сочи" (0+), после чего отправятся на заключительный выезд регулярного чемпионата.

