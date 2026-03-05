Нижегородская "Чайка" всухую обыграла "Ладью" Спорт

Фото: МХК "Чайка"

Хоккеисты "Чайки" на выезде обыграли "Ладью" со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 25-й минуте. Владислав Мишин убежал в контратаку и точным броском отправил шайбу в ворота хозяев.

В третьем периоде "Ладья" заметно прибавила в атаке. Тем не менее пробить голкипера "Чайки" Марата Сабитова хозяевам не удалось.

На последней минуте встречи Артём Кулябин поразил пустые ворота, установив окончательный результат — 2:0.

Сабитов отразил все 27 бросков по своим воротам и в третий раз в сезоне сыграл "на ноль".

Благодаря этой победе команда Алексея Подалинского возвращается в зону плей-офф.

Следующий матч (0+) нижегородцы проведут дома 10 марта. Соперником станет "Авто".

В этот же день "Торпедо" разгромно проиграло "Трактору" со счетом 0:5.