Нижегородская "Чайка" всухую обыграла "Ладью"

Фото:
Хоккеисты "Чайки" на выезде обыграли "Ладью" со счётом 2:0.
Счёт был открыт на 25-й минуте. Владислав Мишин убежал в контратаку и точным броском отправил шайбу в ворота хозяев.
В третьем периоде "Ладья" заметно прибавила в атаке. Тем не менее пробить голкипера "Чайки" Марата Сабитова хозяевам не удалось.
На последней минуте встречи Артём Кулябин поразил пустые ворота, установив окончательный результат — 2:0.
Сабитов отразил все 27 бросков по своим воротам и в третий раз в сезоне сыграл "на ноль".
Благодаря этой победе команда Алексея Подалинского возвращается в зону плей-офф.
Следующий матч (0+) нижегородцы проведут дома 10 марта. Соперником станет "Авто".
В этот же день "Торпедо" разгромно проиграло "Трактору" со счетом 0:5.
