Полицейские в Богородске задержали рецидивиста, скрывавшегося от суда Происшествия

В августе этого года 33-летний житель региона, который год назад получил условный срок за кражу, вновь совершил имущественное преступление. Суд принял решение заменить условное наказание на реальное лишение свободы.

Согласно постановлению, мужчина должен был самостоятельно прибыть в колонию-поселение для отбывания наказания. Однако в установленный срок он этого не сделал. В результате его объявили в федеральный розыск.

Сотрудники полиции в Богородске установили местонахождение разыскиваемого.

После задержания рецидивист был помещен в спецпомещение для задержанных лиц ОМВД России "Богородский", а затем передан инициатору розыска.

