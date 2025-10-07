Горячая линия заработала для помощи пострадавшим от атаки БПЛА в Дзержинске

Фото:
Жители Дзержинска, пострадавшие от атаки БПЛА 6-7 октября, могут обратиться за помощью на горячую линию. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Михаил Клинков.
По его информации, звонки принимаются по телефону 8 (8313) 39-09-00.
Напомним, что за последние двое суток в районе дзержинской промзоны было сбито 56 украинских беспилотников: 20 — в ночь на 6 октября и 36 — ночью-утром 7 октября.
Как сообщил глава региона Глеб Никитин, из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек. По данным минздрава, ему не потребовалась госпитализация. После осмотра врачей пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение.
И вчера, и сегодня в результате атаки было повреждено имущество жителей города химиков: здания, хозпостройки, автомобили. С потерпевшими накануне встретился мэр Клинков.
