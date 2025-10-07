Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Общество

Горячая линия заработала для помощи пострадавшим от атаки БПЛА в Дзержинске

07 октября 2025 15:37 Общество
Горячая линия заработала для помощи пострадавшим от атаки БПЛА в Дзержинске

Фото: 627618,627599

Жители Дзержинска, пострадавшие от атаки БПЛА 6-7 октября, могут обратиться за помощью на горячую линию. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Михаил Клинков. 

По его информации, звонки принимаются по телефону 8 (8313) 39-09-00.

Напомним, что за последние двое суток в районе дзержинской промзоны было сбито 56 украинских беспилотников: 20 — в ночь на 6 октября и 36 — ночью-утром 7 октября

Как сообщил глава региона Глеб Никитин, из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек. По данным минздрава, ему не потребовалась госпитализация. После осмотра врачей пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение. 

И вчера, и сегодня в результате атаки было повреждено имущество жителей города химиков: здания, хозпостройки, автомобили. С потерпевшими накануне встретился мэр Клинков

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных