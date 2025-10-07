Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Происшествия

Минздрав рассказал о состоянии жителя Дзержинска, пострадавшего при атаке БПЛА

07 октября 2025 11:17 Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии жителя Дзержинска, пострадавшего при атаке БПЛА

Состояние мужчины, пострадавшего в результате атаки БПЛА в Дзержинске 6 октября, не вызывает опасений. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

По данным ведомства, пострадавший прошёл медицинское обследование, в ходе которого у него диагностированы лёгкие травмы, не требующие госпитализации.

Пациент получил необходимые рекомендации и был отпущен на амбулаторное лечение.

В минздраве подчеркнули, что ситуация находится под контролем. При необходимости пострадавшему будет оказана дополнительная медпомощь.

Сообщалось, что мэр Дзержинска Михаил Клинков встретился с жителями, чье имущество пострадало после падения обломков сбитых БПЛА 6 октября. 

Напомним, 7 октября над Нижегородской области было сбито 36 вражеских дронов.

Напомним, 7 октября над Нижегородской области было сбито 36 вражеских дронов.

Теги:
БПЛА Здравоохранение
