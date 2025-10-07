Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Происшествия

Число сбитых над Нижегородской областью БПЛА выросло до 36

07 октября 2025 09:16
Число сбитых над Нижегородской областью БПЛА выросло до 36

Фото: Анастасия Назарова

Еще шесть украинских беспилотников уничтожили в Нижегородской области утром 7 октября. 

По данным Минобороны России, средства ПВО перехватили БПЛА в промежуток с 7:00 до 8:00. 

В этот же период беспилотники ликвидировали над Московской областью (3 штуки) и Черным морем (16). 

Напомним, что этой ночью в районе промзоны Дзержинска сбили 30 вражеских БПЛА. По данным губернатора Глеба Никитина, обошлось без пострадавших. Обломки повредили несколько автомобилей, зданий и хозпостроек. Также обломки рухнули на территории одного промышленного объекта. 

Сообщалось, что из-за угрозы атаки БПЛА этим утром временно не работал нижегородский аэропорт. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных