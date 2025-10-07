Число сбитых над Нижегородской областью БПЛА выросло до 36

Фото:
Еще шесть украинских беспилотников уничтожили в Нижегородской области утром 7 октября.
По данным Минобороны России, средства ПВО перехватили БПЛА в промежуток с 7:00 до 8:00.
В этот же период беспилотники ликвидировали над Московской областью (3 штуки) и Черным морем (16).
Напомним, что этой ночью в районе промзоны Дзержинска сбили 30 вражеских БПЛА. По данным губернатора Глеба Никитина, обошлось без пострадавших. Обломки повредили несколько автомобилей, зданий и хозпостроек. Также обломки рухнули на территории одного промышленного объекта.
Сообщалось, что из-за угрозы атаки БПЛА этим утром временно не работал нижегородский аэропорт.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+