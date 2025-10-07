Число сбитых над Нижегородской областью БПЛА выросло до 36 Происшествия

Фото: Анастасия Назарова

Еще шесть украинских беспилотников уничтожили в Нижегородской области утром 7 октября.

По данным Минобороны России, средства ПВО перехватили БПЛА в промежуток с 7:00 до 8:00.

В этот же период беспилотники ликвидировали над Московской областью (3 штуки) и Черным морем (16).

Напомним, что этой ночью в районе промзоны Дзержинска сбили 30 вражеских БПЛА. По данным губернатора Глеба Никитина, обошлось без пострадавших. Обломки повредили несколько автомобилей, зданий и хозпостроек. Также обломки рухнули на территории одного промышленного объекта.

Сообщалось, что из-за угрозы атаки БПЛА этим утром временно не работал нижегородский аэропорт.