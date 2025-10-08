Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Общество

Вдова шеф-повара Олега Колисниченко трогательно попрощалась с ним в соцсетях

08 октября 2025 12:19 Общество
Вдова одного из лучших поваров России Олега Колисниченко трогательно попрощалась с мужем в социальных сетях.

Мария поблагодарила любимого за 11 лет, которые они провели вместе. 

"Ты вдохновил многих и будешь вдохновлять. Ты был жестким, но справедливым. Ты всегда был горой за своих людей и свою команду... Ты был самым прекрасным мужем, отцом, сыном, братом, другом, зятем и учителем. Я всегда буду твоей Марусей", - написала женщина.

Отметим, что у Марии и Олега — двое несовершеннолетних детей.

Напомним, известный повар скончался в возрасте 37 лет после инсульта, который произошел на рабочем месте. Из ресторана его на скорой доставили в больницу, где дважды прооперировали. Спасти пациента не удалось — он умер через четыре дня после госпитализации.

Коллеги пишут слова соболезнования родным и близким умершего.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных