Вдова шеф-повара Олега Колисниченко трогательно попрощалась с ним в соцсетях Общество

Вдова одного из лучших поваров России Олега Колисниченко трогательно попрощалась с мужем в социальных сетях.

Мария поблагодарила любимого за 11 лет, которые они провели вместе.

"Ты вдохновил многих и будешь вдохновлять. Ты был жестким, но справедливым. Ты всегда был горой за своих людей и свою команду... Ты был самым прекрасным мужем, отцом, сыном, братом, другом, зятем и учителем. Я всегда буду твоей Марусей", - написала женщина.

Отметим, что у Марии и Олега — двое несовершеннолетних детей.

Напомним, известный повар скончался в возрасте 37 лет после инсульта, который произошел на рабочем месте. Из ресторана его на скорой доставили в больницу, где дважды прооперировали. Спасти пациента не удалось — он умер через четыре дня после госпитализации.

Коллеги пишут слова соболезнования родным и близким умершего.