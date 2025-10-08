Вдова шеф-повара Олега Колисниченко трогательно попрощалась с ним в соцсетях

Вдова одного из лучших поваров России Олега Колисниченко трогательно попрощалась с мужем в социальных сетях.
Мария поблагодарила любимого за 11 лет, которые они провели вместе.
"Ты вдохновил многих и будешь вдохновлять. Ты был жестким, но справедливым. Ты всегда был горой за своих людей и свою команду... Ты был самым прекрасным мужем, отцом, сыном, братом, другом, зятем и учителем. Я всегда буду твоей Марусей", - написала женщина.
Отметим, что у Марии и Олега — двое несовершеннолетних детей.
Напомним, известный повар скончался в возрасте 37 лет после инсульта, который произошел на рабочем месте. Из ресторана его на скорой доставили в больницу, где дважды прооперировали. Спасти пациента не удалось — он умер через четыре дня после госпитализации.
Коллеги пишут слова соболезнования родным и близким умершего.
