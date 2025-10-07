Один из лучших шеф-поваров России умер после инсульта в Нижнем Новгороде Общество

Фото: соцсети Pinci

В Нижнем Новгороде умер один из самых известных шеф-поваров России Олег Колисниченко. Инсульт настиг его во время работы на кухне ресторана Pinci, где он руководил командой поваров.

По данным телеграм-канала Baza, скорую помощь вызвали прямо в заведение. Врачи больницы обнаружили у него тромб в сонной артерии.

Медики провели экстренное вмешательство, сумев остановить инсульт. Однако позже у повара развился отек мозга. Врачи сделали повторную операцию — шунтирование, но, несмотря на усилия, состояние оставалось крайне тяжелым. Через четыре дня после госпитализации Олег Колисниченко скончался.

Близкие и коллеги отмечают, что ранее повар не жаловался на здоровье. Он регулярно проходил медицинские обследования, активно занимался спортом и следил за самочувствием — анализы не вызывали опасений.

Олег Колисниченко входил в список 50 лучших шеф-поваров России. Известность к нему пришла после участия в проекте La Fabbrica by Novikov в Ростове-на-Дону. В прошлом году он переехал в Нижний Новгород, где стал бренд-шефом сразу двух заведений.

"Олег был профессионалом с большой буквы, человеком редкой энергии, таланта и искренности. Он умел вдохновлять и заряжать всех вокруг себя… Светлая память", — говорится в соцсетях заведений, в которых работал Колисниченко.

Публичное прощание с шефом пройдет в Казанской церкви 9 октября в 11:00.