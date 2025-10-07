Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 октября 2025 20:12Один из лучших шеф-поваров России умер после инсульта в Нижнем Новгороде
07 октября 2025 20:00Незаконную перевозку молочной продукции выявили в Нижегородской области
07 октября 2025 19:42Росреестр проведет очередную съемку с беспилотника в Лысковском округе
07 октября 2025 19:15Нижегородские предприятия заплатят 45 млн рублей за вред экологии
07 октября 2025 18:44На 90% завершена реконструкция участка дороги Долгово - Память Парижской коммуны
07 октября 2025 18:15Андрей Смирный: "Программа "Герои. Нижегородская область" поможет участникам СВО стать управленцами нового поколения"
07 октября 2025 17:57Нижегородские учителя представили регион во всероссийских конкурсах педагогического мастерства
07 октября 2025 17:42Нижегородские ветераны СВО завоевали три медали на "Кубке защитников Отечества"
07 октября 2025 17:42Волонтеры из Нижнего Новгорода передали бойцам СВО восьмой мотоцикл
07 октября 2025 17:36Более 170 студентов приняли участие в региональном форуме "СО-общество"
Общество

Один из лучших шеф-поваров России умер после инсульта в Нижнем Новгороде

07 октября 2025 20:12 Общество
Один из лучших шеф-поваров России умер после инсульта в Нижнем Новгороде

Фото: соцсети Pinci

В Нижнем Новгороде умер один из самых известных шеф-поваров России Олег Колисниченко. Инсульт настиг его во время работы на кухне ресторана Pinci, где он руководил командой поваров.

По данным телеграм-канала Baza, скорую помощь вызвали прямо в заведение. Врачи больницы обнаружили у него тромб в сонной артерии.

Медики провели экстренное вмешательство, сумев остановить инсульт. Однако позже у повара развился отек мозга. Врачи сделали повторную операцию — шунтирование, но, несмотря на усилия, состояние оставалось крайне тяжелым. Через четыре дня после госпитализации Олег Колисниченко скончался.

Близкие и коллеги отмечают, что ранее повар не жаловался на здоровье. Он регулярно проходил медицинские обследования, активно занимался спортом и следил за самочувствием — анализы не вызывали опасений. 

Олег Колисниченко входил в список 50 лучших шеф-поваров России. Известность к нему пришла после участия в проекте La Fabbrica by Novikov в Ростове-на-Дону. В прошлом году он переехал в Нижний Новгород, где стал бренд-шефом сразу двух заведений.

"Олег был профессионалом с большой буквы, человеком редкой энергии, таланта и искренности. Он умел вдохновлять и заряжать всех вокруг себя… Светлая память", — говорится в соцсетях заведений, в которых работал Колисниченко. 

Публичное прощание с шефом пройдет в Казанской церкви 9 октября в 11:00. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Некролог Рестораны Смертность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных