Нижегородские компании могут получить до 2 млрд рублей на развитие проектов в сфере информационных технологий Экономика

Нижегородские компании могут получить до 2 миллиардов рублей на реализацию проектов по разработке, доработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий. Поддержка предоставляется в рамках федерального конкурса на отбор получателей грантов на реализацию проектов по доработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

«Переход на отечественное программное обеспечение — это стратегическая задача, от которой напрямую зависит технологическая безопасность и устойчивость экономики. Участие в конкурсе РФРИТ позволит предприятиям компенсировать до 50 процентов затрат на доработку и внедрение российских ИТ-продуктов с высоким потенциалом тиражирования и экспорта. При этом сумма гранта составит от 100 млн до 2 млрд рублей. Поддержку могут получить, например, проекты по созданию программного обеспечения для управления производственными процессами, разработке систем автоматизированного проектирования, а также цифровых двойников промышленных предприятий», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Компания должна начать реализацию проекта не ранее 1 января 2025 года и завершить не ранее чем через шесть месяцев после подведения итогов конкурса. Срок реализации — до четырёх лет.

Участвовать в конкурсе могут российские юридические лица, не являющиеся государственными или муниципальными учреждениями. Участники не должны быть аффилированы между собой, а исключительные права на разработку после завершения остаются за её создателем. Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку можно на сайте РФРИТ: https://ozp.rfrit.ru до 26 октября. Обратиться за поддержкой в региональный минпром можно по телефону: +7 (920) 018-28-05 или по электронной почте: orp@minprom.kreml.nnov.ru.

Напомним, что поддержка ИТ-специалистов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Справка

Участвовать в конкурсе на отбор получателей грантов на реализацию проектов по доработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) могут проекты, соответствующие приоритетным направлениям развития цифровых технологий и находящиеся в стадии подготовки или разработки. Решение должно иметь уровень технологической готовности не ниже пятого по ГОСТ Р 71726-2024, то есть быть на этапе создания работающего прототипа. По итогам реализации проект должен быть доведён до промышленного внедрения и включён в реестр отечественного программного обеспечения.

Для получения статуса «особо значимого проекта» необходимо соответствие приоритетным направлениям, отсутствие отечественных аналогов, наличие экспортного потенциала и возможности тиражирования.