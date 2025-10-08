Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
08 октября 2025 17:40Нижегородские компании могут получить до 2 млрд рублей на развитие проектов в сфере информационных технологий
08 октября 2025 12:23На "РОССИЯ ЗОВЕТ! Екатеринбург" компании назвали факторы для роста рынков
08 октября 2025 11:28Составлен топ-5 высокооплачиваемых вакансий октября в Нижнем Новгороде
07 октября 2025 17:58Завод "Красное Сормово" отправил краболов-процессор на достройку в Петербург
07 октября 2025 17:1345 участников проекта "СВОё дело" составили планы собственных проектов на бизнес-играх в пяти муниципалитетах Нижегородской области
07 октября 2025 15:00Больше половины жителей ПФО считают, что "период охлаждения" защитит их от мошенников
06 октября 2025 18:43Нижегородские студентки стали призерами Международной олимпиады по финансовой безопасности
06 октября 2025 17:14ФНС: нижегородцы должны оплатить налоги не позднее 1 декабря
06 октября 2025 17:04Опрос ВТБ: 90% жителей ПФО хотели бы привязать к банковской карте свои льготы
06 октября 2025 09:21Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по уровню благосостояния
Экономика

Нижегородские компании могут получить до 2 млрд рублей на развитие проектов в сфере информационных технологий

08 октября 2025 17:40 Экономика
Нижегородские компании могут получить до 2 млрд рублей на развитие проектов в сфере информационных технологий

Нижегородские компании могут получить до 2 миллиардов рублей на реализацию проектов по разработке, доработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий. Поддержка предоставляется в рамках федерального конкурса на отбор получателей грантов на реализацию проектов по доработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

«Переход на отечественное программное обеспечение — это стратегическая задача, от которой напрямую зависит технологическая безопасность и устойчивость экономики. Участие в конкурсе РФРИТ позволит предприятиям компенсировать до 50 процентов затрат на доработку и внедрение российских ИТ-продуктов с высоким потенциалом тиражирования и экспорта. При этом сумма гранта составит от 100 млн до 2 млрд рублей. Поддержку могут получить, например, проекты по созданию программного обеспечения для управления производственными процессами, разработке систем автоматизированного проектирования, а также цифровых двойников промышленных предприятий», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Компания должна начать реализацию проекта не ранее 1 января 2025 года и завершить не ранее чем через шесть месяцев после подведения итогов конкурса. Срок реализации — до четырёх лет.

Участвовать в конкурсе могут российские юридические лица, не являющиеся государственными или муниципальными учреждениями. Участники не должны быть аффилированы между собой, а исключительные права на разработку после завершения остаются за её создателем. Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку можно на сайте РФРИТ: https://ozp.rfrit.ru до 26 октября. Обратиться за поддержкой в региональный минпром можно по телефону: +7 (920) 018-28-05 или по электронной почте: orp@minprom.kreml.nnov.ru.

Напомним, что поддержка ИТ-специалистов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Справка

Участвовать в конкурсе на отбор получателей грантов на реализацию проектов по доработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) могут проекты, соответствующие приоритетным направлениям развития цифровых технологий и находящиеся в стадии подготовки или разработки. Решение должно иметь уровень технологической готовности не ниже пятого по ГОСТ Р 71726-2024, то есть быть на этапе создания работающего прототипа. По итогам реализации проект должен быть доведён до промышленного внедрения и включён в реестр отечественного программного обеспечения.

Для получения статуса «особо значимого проекта» необходимо соответствие приоритетным направлениям, отсутствие отечественных аналогов, наличие экспортного потенциала и возможности тиражирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Нацпроект цифровизация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных