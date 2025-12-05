Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
05 декабря 2025 13:30Билайн: объём заказов на маркетплейсах в "Чёрную пятницу" вырос почти на 80%
05 декабря 2025 13:2115 нижегородских ИТ-стартапов презентовали свои проекты федеральным инвесторам в рамках "Инвестфеста"
05 декабря 2025 13:15ВТБ: выдачи ипотеки в ноябре в России выросли
05 декабря 2025 12:46Глеб Никитин рассказал о сотрудничестве региона с Узбекистаном
05 декабря 2025 11:16В ноябрьские распродажи нижегородцы купили на 22% больше наушников
04 декабря 2025 15:19ВТБ прогнозирует рост добычи нефти и расширение экспорта газа в Азию
04 декабря 2025 13:53Сжатая пружина рынка: что станет триггером для инвестиционного ускорения России
03 декабря 2025 18:49Годовая инфляция в Нижегородской области в октябре снизилась
03 декабря 2025 17:14Григоренко: "Часть средств, сэкономленных ИТ-компаниями благодаря льготам, направят на подготовку кадров"
03 декабря 2025 15:58Более 100 школьников стали участниками четвертого муниципального форума "Взлет. Промышленный старт" в Павлове
Экономика

ВТБ: выдачи ипотеки в ноябре в России выросли

05 декабря 2025 13:15 Экономика
ВТБ: выдачи ипотеки в ноябре в России выросли

Фото: предоставлено ВТБ

По предварительным оценкам ВТБ, в ноябре 2025 года российские банки выдали порядка 500 млрд рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья. Это на 3% больше, чем в октябре нынешнего года. По сравнению с ноябрем 2024 года рост составил более чем 90%, что во многом объясняется эффектом «низкой базы»: тогда рынок активно перестраивался после завершения массовой программы господдержки.

Всего с начала этого года объём выданной ипотеки в России, по оценкам экспертов банка, составил более 3,6 трлн рублей. Несмотря на активное восстановление сегмента в последние месяцы, этот показатель на 20% ниже результата за 11 месяцев 2024 года. Основным драйвером остаётся «семейная» ипотека, доля которой в объеме продаж по итогам ноября составила 68%.

По оценке ВТБ, в целом в 2025 году в России будет выдано 4,2 трлн рублей жилищных кредитов против более 4,8 трлн рублей годом ранее.

«Рынок ипотеки демонстрирует чёткую тенденцию к восстановлению. После падения почти на 40% в 2024 году, сжатие рынка в 2025-м, по нашим оценкам, замедлится до 13%, а в следующем году мы прогнозируем уже его рост», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По предварительным оценкам ВТБ, в 2026 году выдачи ипотеки в России могут вырасти примерно на четверть, составив порядка 5,3 трлн рублей. Сегмент станет более сбалансированным: соотношение государственных и рыночных программ достигнет паритета: на 1 рыночный кредит будет приходиться 1 льготный, а не 3 как сейчас.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ Жилье Ипотека
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных