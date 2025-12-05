15 нижегородских ИТ-стартапов презентовали свои проекты федеральным инвесторам в рамках "Инвестфеста" Экономика

Фото: АНО "Горький Тех"

15 нижегородских технологических стартапов приняли участие в «Инвестфесте» в Нижнем Новгороде. В ходе форума они презентовали свои проекты 11 федеральным инвесторам.

Среди представленных решений – как социально значимые проекты и разработки в области искусственного интеллекта, так и ориентированные на реальный сектор экономики, маркетинг и даже судостроительную отрасль. Каждому участнику было дано по пять минут на выступление для защиты проектов и ответов на вопросы жюри.

Лучшими решениями были признаны три проекта. Стартапы по итогам мероприятия приглашены к бесплатному участию в Российском венчурном форуме в 2026 году.

«Для нас важно, чтобы нижегородские технологические компании были широко представлены на крупнейших федеральных площадках. Это, действительно, эффективный инструмент роста для ИТ-стартапов, поэтому мы стараемся проводить больше таких встреч, где разработчики могут говорить с инвесторами напрямую и получать перспективные предложения. Таким образом мы дополняем комплекс мер ИТ-поддержки, уже действующий в Нижегородской области, который недавно повторно был признан самым эффективным в России», – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

«Мы отмечаем качественный рост нижегородских технологических предложений: они становятся более зрелыми и сфокусированными на решении реальных рыночных задач. Всё это подтверждает положительный результат нашей системной работы по поддержке ИТ-сектора», – отметил Александр Синелобов.

Для участия в «Инвестфест» было подано более 30 заявок от технологических компаний региона. По итогам отбора к презентации было допущено 15 проектов.

Напомним, что развитие отечественных цифровых решений отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина.