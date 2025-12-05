Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
05 декабря 2025 13:30Билайн: объём заказов на маркетплейсах в "Чёрную пятницу" вырос почти на 80%
05 декабря 2025 13:2115 нижегородских ИТ-стартапов презентовали свои проекты федеральным инвесторам в рамках "Инвестфеста"
05 декабря 2025 13:15ВТБ: выдачи ипотеки в ноябре в России выросли
05 декабря 2025 12:46Глеб Никитин рассказал о сотрудничестве региона с Узбекистаном
05 декабря 2025 11:16В ноябрьские распродажи нижегородцы купили на 22% больше наушников
04 декабря 2025 15:19ВТБ прогнозирует рост добычи нефти и расширение экспорта газа в Азию
04 декабря 2025 13:53Сжатая пружина рынка: что станет триггером для инвестиционного ускорения России
03 декабря 2025 18:49Годовая инфляция в Нижегородской области в октябре снизилась
03 декабря 2025 17:14Григоренко: "Часть средств, сэкономленных ИТ-компаниями благодаря льготам, направят на подготовку кадров"
03 декабря 2025 15:58Более 100 школьников стали участниками четвертого муниципального форума "Взлет. Промышленный старт" в Павлове
Экономика

15 нижегородских ИТ-стартапов презентовали свои проекты федеральным инвесторам в рамках "Инвестфеста"

05 декабря 2025 13:21 Экономика
15 нижегородских ИТ-стартапов презентовали свои проекты федеральным инвесторам в рамках Инвестфеста

Фото: АНО "Горький Тех"

15 нижегородских технологических стартапов приняли участие в «Инвестфесте» в Нижнем Новгороде. В ходе форума они презентовали свои проекты 11 федеральным инвесторам.

Среди представленных решений – как социально значимые проекты и разработки в области искусственного интеллекта, так и ориентированные на реальный сектор экономики, маркетинг и даже судостроительную отрасль. Каждому участнику было дано по пять минут на выступление для защиты проектов и ответов на вопросы жюри.

Лучшими решениями были признаны три проекта. Стартапы по итогам мероприятия приглашены к бесплатному участию в Российском венчурном форуме в 2026 году.

«Для нас важно, чтобы нижегородские технологические компании были широко представлены на крупнейших федеральных площадках. Это, действительно, эффективный инструмент роста для ИТ-стартапов, поэтому мы стараемся проводить больше таких встреч, где разработчики могут говорить с инвесторами напрямую и получать перспективные предложения. Таким образом мы дополняем комплекс мер ИТ-поддержки, уже действующий в Нижегородской области, который недавно повторно был признан самым эффективным в России», – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

«Мы отмечаем качественный рост нижегородских технологических предложений: они становятся более зрелыми и сфокусированными на решении реальных рыночных задач. Всё это подтверждает положительный результат нашей системной работы по поддержке ИТ-сектора», – отметил Александр Синелобов.             

Для участия в «Инвестфест» было подано более 30 заявок от технологических компаний региона. По итогам отбора к презентации было допущено 15 проектов.

Напомним, что развитие отечественных цифровых решений отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
цифровизация экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных