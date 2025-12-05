Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Птицефабрику в Нижегородской области продают за 183 млн рублей

Росимущество через региональное управление инициировало торги по продаже имущественного комплекса птицефабрики "Светлогорская", расположенной в Шатковском районе Нижегородской области. Соответствующая информация опубликована на электронной площадке РТС-тендер.

В состав лота включены 18 объектов нежилой недвижимости общей площадью около 15,5 тысячи квадратных метров. Среди них — административное здание, помещения для содержания птицы, зернохранилище, яйцехранилище, инкубационная станция, цех по производству кормов и другие производственные постройки.

Начальная цена объекта установлена на уровне 183 миллионов рублей. Шаг аукциона составляет 1 830 022 рубля.

Прием заявок на участие в торгах завершится 10 декабря.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде выставили на продажу здание телефонной станции за 430 млн рублей.

 

