Птицефабрику в Нижегородской области продают за 183 млн рублей Экономика

Росимущество через региональное управление инициировало торги по продаже имущественного комплекса птицефабрики "Светлогорская", расположенной в Шатковском районе Нижегородской области. Соответствующая информация опубликована на электронной площадке РТС-тендер.

В состав лота включены 18 объектов нежилой недвижимости общей площадью около 15,5 тысячи квадратных метров. Среди них — административное здание, помещения для содержания птицы, зернохранилище, яйцехранилище, инкубационная станция, цех по производству кормов и другие производственные постройки.

Начальная цена объекта установлена на уровне 183 миллионов рублей. Шаг аукциона составляет 1 830 022 рубля.

Прием заявок на участие в торгах завершится 10 декабря.

