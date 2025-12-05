В ноябрьские распродажи нижегородцы купили на 22% больше наушников

Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
05 декабря 2025 11:16 Экономика
Фото: freepik.com

МТС, цифровая экосистема, проанализировала продажи электроники в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. По данным аналитиков МТС, с 11 по 30 ноября россияне приобрели рекордное количество наушников за аналогичный период последних трех лет. В Нижегородской области продажи относительно октября этого года увеличились на 22%. Наушники стали самым быстрорастущим товаром периода и опередили по темпам роста все остальные группы электроники.

Наибольший спрос пришелся на TWS-модели и устройства с активным шумоподавлением (84%). Покупатели охотнее выбирали продукцию бюджетного сегмента, средняя цена устройства составила 2,2 тыс. рублей. Самыми популярными наушниками в ноябре стали Realme Buds T200 Lite (16%), HUAWEI FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%).

Рост наблюдается и в других крупных категориях товаров. Например, продажи смартфонов в штуках в розничной сети МТС в Нижегородской области выросли на 7% относительно октября. В топ популярных устройств вошли Infinix Smart 10 (13%), Samsung Galaxy A56 (11%) и Xiaomi Redmi A5 (5%).

Спрос на планшеты также показал положительную динамику. Аналитики отмечают рост интереса к устройствам для удаленной работы и учебы, а также к моделям с оптимальным соотношением цены и производительности. Лидерами продаж стали HUAWEI MatePad SE (27%), Xiaomi Pad SE (6%) и Apple iPad 2021 (3%).

