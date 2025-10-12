Роспотребнадзор предупредил нижегородцев о кишечном иерсиниозе Общество

Роспотребнадзор предупредил нижегородцев о кишечном иерсиниозе — остром инфекционном заболевании желудочно-кишечного тракта, вызывающем общую интоксикацию и кожные высыпания. В России кишечный иерсиниоз регистрируется во всех регионах страны, уровень заболеваемости колеблется от 1,5 до 15,5% всех заболеваний кишечника.

Ведущий путь передачи инфекции — пищевой, а механизм передачи заболевания — фекально-оральный: возбудитель - иерсинии - выделяется из кишечника и попадает в воду, почву и на продукты питания, где длительно выживают и размножаются.

Заболевание передаётся от почвы через мелких грызунов - полёвок, крыс и домовых мышей; сельскохозяйственных животных - свиней, коров, овец и коз, реже — через домашних животных: кошек, собак. Важно помнить, что инфицированные люди также могут передавать болезнь.

Но чаще всего человек заражается при употреблении инфицированной пищи. Инкубационный период длится от 1 до 6 дней, чаще всего 2–3.

Для профилактики иерсиниоза Роспотребнадзор рекомендует тщательно соблюдать личную гигиену и употреблять термически обработанные продукты, особенно молочные, мясные и рыбные изделия. Овощи и фрукты следует мыть перед едой, пить только кипячёную или бутилированную воду.

Необходимо избегать контакта с больными людьми, хранить сырые и готовые продукты раздельно в холодильнике и не смешивать овощи и фрукты старого и нового урожая.

Регулярная дератизация, герметичность хранилищ и их обработка дезинфицирующими средствами также важны.

В зависимости от уровня поражения желудочно-кишечного тракта преобладают симптомы гастроэнтерита (боли в желудке, тошнота и расстройство стула), энтероколита (диарея, возможно даже обезвоживание), гастроэнтероколита. При появлении симптомов заболевания следует немедленно обратиться к врачу, не занимаясь самолечением.